Haushaltsrede Paul Müller, Fraktionsvorsitzender der CDU

Das Manuskript der Rede von Paul Müller, Fraktionsvorsitzender CDU, zum Wangener Haushalt 2018 im Wortlaut.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lang,

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mauch,

Sehr geehrte Frau Winder und Frau Eisele,

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wangen

Liebe Gemeinderatskolleginnen und Kollegen

Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer!

Zunächst einmal vielen Dank an alle, die an der Aufstellung des Haushalts 2018 mitgearbeitet haben, ein ganz besonderer Dank gilt in erster Linie Frau Winder und Frau Eisele und der gesamten Mannschaft in der Kämmerei, Respekt und Anerkennung für dieses umfangreiche Werk. Zum ersten Mal liegt uns der HH der Stadt Wangen in der neuen kommunalen Doppik vor. Das bisherige kamerale Rechnungswesen ist damit Geschichte.

Da die Form des vorliegenden HH auch für uns GR noch neu ist, betrachtet man diesen HH am Besten erst einmal vom Ergebnis her weniger von den Details.

Der Gesamtergebnishaushalt wird mit einem Defizit von 110 000 € eingebracht, der HH ist also nicht ausgeglichen und der Ausgleich kann nur über eine Übergangsvorschrift gewährleistet werden.

Dieses Defizit ist aus unserer Sicht noch nicht besorgniserregend, wohl aber das Defizit von 740 000 €, das für den HH 2019 eingeplant ist.

Der Gesamtergebnishaushalt wird sich nochmals verändern, sobald die Eröffnungsbilanz fertiggestellt ist und die Abschreibungen exakt berechnet sind. Dann erst haben wir belastbarere Zahlen im Haushalt stehen.

Ich möchte an das Schreiben des RP zur Genehmigung des HH 2017 erinnern:

Darin wird mit Nachdruck gefordert, strukturelle und nachhaltige Massnahmen zur Verbesserung der Ertragskraft und Eigenfinanzierungskraft des städt. Haushalts vorzunehmen. Hierzu sollen alle Sparmöglichkeiten und zudem alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Für 2018 wird eine Genehmigung des HH in Frage gestellt, wenn keine positive Ertragsentwicklung sichtbar wird. So der wesentliche Inhalt des Schreibens vom RP.

Welche Anforderungen muss unser HH demnach also erfüllen, damit er nachhaltig, leistungs- und zukunftsfähig ist?

1. Die laufenden Aufwendungen müssen durch die laufenden Erträge gedeckt sein.

Im HH 2018 wird dieses Ziel um 110 000 € und im Jahr 2019 um 740 000 € vefehlt. Erst im

Jahr 2020 wird dieses Ziel erreicht.

2. Die laufenden Erträge müssen die Abschreibungen erwirtschaften, um den Bestand unseres Anlagevermögens zu erhalten

Dieses Kriterium erfüllen wir bereits in 2018 und auch in den Folgejahren. Allerdings ist die

Höhe der Abschreibungen noch nicht genau bekannt.

3. Der Haushalt sollte darüber hinaus einen Überschuss erzielen, um Gestaltungsspielräume für Investitionen zu schaffen, die über den reinen Erhalt hinausgehen.

Diese Anforderung erfüllt der vorliegende HH vorerst nur 2021.

4. Ein zukunftsfähiger Haushalt muss Risiken standhalten

Diesen Anforderungen wird der Haushalt noch nicht gerecht, um unter Umständen millionenschwere Risiken ausgleichen zu können. Risiken wie... Konjunkturelle Schwankungen, Risiko von Steuerausfällen potenter lokaler Steuerzahler durch Umsatzeinbrüche, Unvorhergesehenes wie z. B.weitere Flüchtlingsströme, unerwartete Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden oder Strassen und Brücken, Anträge aus dem Gemeinderat, die zu zusätzlichen Aufwendungen führen.

5. Die verfügbaren Mittel sollten in einem angemessenen Verhältnis zu den Investitionsbedarfen stehen in den vor uns liegenden 4 Jahren stehen uns jährlich etwa 7 Mio aus den Abschreibungen plus etwaige Überschüsse aus dem Ertragshaushalt zur Verfügung. Ist das ausreichend für unseren gesamten Investitionsbedarf?

Von den Anforderungen an einen leistungs- und zukunftsfähigen Haushalt sind wir im ersten Jahr der Doppik noch deutlich entfernt. Und das trotz sehr hoher Steuereinnahmen und Steuererhöhungen im vergangenen Jahr. Wie kann das sein? Die Ursachen dafür finden sich halt wieder auf der Ausgabenseite. Ein Kostentreiber ist dieses Gremium selbst. Es ist dieser Gemeinderat, der zahlreiche Ausgabenerhöhungen mit zu vertreten hat.

Selbst Marcus Tullius Cicero, römischer Schriftsteller, Politiker und Philosoph hatte sich zu seiner Zeit bereits zum Thema Sparen geäußert: „Die Menschen verstehen nicht, welch große Einnahmequelle in der Sparsamkeit liegt.“

Immerhin konnte der Schuldenstand im städt. HH auf 3,9 Mio € und damit auf eine historische Marke gesenkt werden und es mussten die letzten Jahre keine neuen Schulden mehr aufgenommen werden. Dabei wurde in den letzten Jahren dennoch sehr viel investiert. Aus heutiger Sicht war das so richtig.

Ein Blick in die Prioritätenliste zeigt uns einen weiteren Investitionsbedarf von 60 bis 70 Mio € für die nächsten Jahre auf. Wir sind der Meinung, dass die Prioritäten liste zwar ein gutes Instrument ist, nach zwei Jahren trotzdem überarbeitet werden sollte. Auch die Reihenfolge der verschiedenen Investitionsvorhaben gehört dabei auf den Prüfstand, z. B. die Überdachung der Eisbahn.

Der Planansatz für investive Auszahlungen ist 2018 besonders hoch, allein für Baumassnahmen sind 16,2 Mio € in den Haushalt eingestellt. Uns ist dabei durchaus bewußt, dass die allermeisten Vorhaben vom Gemeinderat bereits beschlossen oder teilweise gerade in der Umsetzung sind. Allerdings zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass es nicht möglich ist, alle Investitionen umzusetzen.

Ausgesprochen ärgerlich ist die Situation am Gymnasium. Durch mangelhafte Ausführungen von Gewerken kommen voraussichtlich zusätzliche Kosten auf die Stadt zu und der Zeitplan bis zur Fertigstellung kann aus heutiger Sicht nicht mehr eingehalten werden. Selbst wenn solche Situationen auf großen Baustellen öfters vorkommen sollen, dürfen wir uns damit keinesfalls abfinden. Wir unterstützen die Verwaltung bei der Einleitung aller notwendiger rechtlicher Maßnahmen.

Bei den Auftragsvergaben sahen wir als CDU Fraktion Lose mit über 300.000 € Preisdifferenz zwischen Erstbietendem und Zweitbietendem äußerst kritisch. Hier sollte neben den Vergabevorschriften eben auch die wirtschaftliche Auskömmlichkeit des Bietenden hinterfragt und in Betracht gezogen werden.

Nachwachsenden Generationen sollen nach dem neuen Haushaltsprinzip möglichst wenig Schulden hinterlassen werden, in dem nur das verbraucht wird was auch erwirtschaftet wurde.

Ist dieses Prinzip aber auch unter dem Begriff der Nachhaltigkeit so zu sehen? Nur sparen ist per se nicht nachhaltig. Es kann auch genau das Gegenteil bewirken. Der jungen Generation zwar wenig Schulden, dafür aber eine nicht zeitgemäße oder gar marode Infrastruktur zu hinterlassen ist jedenfalls nicht nachhaltig. Dabei lohnt es sich dennoch, jeweils Standarts zu hinterfragen und abzuwägen oder auch Vorhaben abzuspecken anstatt noch mehr draufzusatteln. Wir begrüßen daher die Festlegung von Standards in Form eines Musterkindergartens beispielhaft erstmals im Kindergarten Primisweiler. Wir stellen uns diese Vorgehensweise in Zukunft auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel in Schulen oder Turnhallen vor.

Hinsichtlich einer hohen Neuverschuldung können wir nur zur Vorsicht raten. Wir dürfen uns nicht durch den derzeit relativ niedrigen Schuldenstand und die günstigen Zinsen blenden lassen. In Zeiten brummender Konjunktur und Rekord-Steuereinnahmen sollte eine Neuverschuldung möglichst kein Thema sein und dieses Jahr eine Ausnahme bleiben.

Landesgartenschau

Noch sind es sechs Jahre bis zur Eröffnung. Wichtige Weichen sind inzwischen gestellt, die ersten Bauabschnitte sind am Fertigwerden. Allerdings sollten wir keine Zeit mehr unnötig verlieren. Die Landesgartenschau GmbH ist gegründet, die Stadt hat mit Herrn Ebertshäuser als Geschäftsführer einen Mitarbeiter gewinnen können, der seine vielfältigen Erfahrungen mit anderen Landesgartenschen nach Wangen mitbringt.

Wir sind überzeugt, wir haben eine starke und hoch motivierte städtische Mannschaft, die in den nächsten Jahren alles geben wird.

Wohnen

Bereits seit mehreren Jahren hat das Thema „Bauen und Wohnungsnot“ in der CDU Fraktion hohe Priorität. Für entsprechenden Wohnraum zu sorgen, gehört für uns zur Daseinsvorsorge einer Kommune.

Grundsätzlich geht es uns darum, den unterschiedlichen persönlichen Bedürfnissen vor allem der Wangener Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Dazu braucht es sozialen Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau, sinnvolle Nachverdichtung, attraktives Wohnen in der Altstadt aber eben auch neue Bauplätze vor allem für junge Familien in der Stadt aber auch in den Ortschaften.

Reiner Geschosswohnungsbau wird diesen Bedürfnissen z. B. im Baugebiet Wittwais-Oderstrasse allein nicht gerecht. Es ist aus unserer Sicht daher konsequent, neben Geschosswohnungsbau auch Ein- oder Zweifamilien-, Reihen- oder auch Kettenhäuser auszuweisen. Wir freuen uns, dass wir dabei auch aus der Verwaltung entsprechende Unterstützung erfahren.

Zudem ist es für die CDU Fraktion selbstverständlich, dass die Stadtverwaltung die Hoheit über die Planung neuer Baugebiete hat. Dazu haben wir schließlich das Stadtbauamt, das auf unsere Initiative eigens für diese Aufgabe personell verstärkt wurde.

Bereits letztes Jahr forderte die CDU Fraktion in einem Antrag Vorschläge für eine städt. Wohnbaugesellschaft zu konzipieren. Ebenso forderten wir zu prüfen, ob bei künftigen Investoren 20 bis 25 % für Sozialwohnungen mit gedeckten Mieten bei Neubauprojekten umzusetzen sind.

Zudem sollte eine interkommunale Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden in Fragen des sozialen Wohnungsbaus ausgelotet werden.

Unseren Forderungen wurde jetzt mit der Ankündigung der Gründung einer städt. Wohnbau GmbH teilweise Rechnung getragen.

Mit der Gründung einer solchen Wohnbau GmbH soll vor allem der soziale Wohnungsbau gefördert werden. So könnten von öffentlicher Hand entsprechende Mieten für das untere Preissegment festgelegt werden, wovon vor allem Menschen mit geringem Einkommen und sozial Schwache profitieren würden. Aus Sicht der CDU-Gemeinderatsfraktion kann der sogenannte „bezahlbare Wohnraum“ auf Dauer nur mit einem aktiven Engagement seitens der Stadt Wangen angeboten werden.

Aktuell wird erfreulicherweise an mehreren Bebauungsplänen gearbeitet: Baugebiet Wittwais-Oderstrasse, Auwiesenweg, Sattel, Deuchelried oder Haslach. Unsere Zielvorgabe ist, zu einer möglichst raschen Verabschiedung dieser verschiedenen Bebaungspläne zu kommen. Wir können dazu unsere volle Unterstützung zusagen.

Abschließend zu diesem Thema wollen wir die Verwaltung nochmals auffordern, die Möglichkeiten des neu geschaffenen zeitlich begrenzten § 13 bBauBG voll auszuschöpfen, um dringend benötigte neue Wohnbauflächen an geeigneten Orten zu schaffen, ein Beispiel wäre die Erweiterung des Baugebietes in Neuravensburg, Schwarzenbach-Nord.

Mobilität

Bei einem unserer regelmässig stattfindenden Stammtische hatten die CDU Stadtratsfraktion zusammen mit den CDU Ortsverbänden zum Thema öffentlicher Nahverkehr im Sommer 2017 geladen.

Mobilität auch jenseits des eigenen Autos zu denken, auch mal zu Fuß zu gehen, Fahrrad zu fahren, car-sharing zu nutzen, in einen Bus – ob groß oder klein- , in einen Rufbus, ein Taxi oder in den Zug zu steigen, damit müssen sich alle beschäftigen.

Die verschiedenen Angebote werden in naher Zukunft über neue Softwareprogramme miteinander vernetzt werden können und bieten ungeahnte neue Möglichkeiten für die Mobilität der Nutzer.

Schauen wir mal ins nahe Vorarlberg. Dort gibt es ein seit Jahren sehr gut funktionierendes System mit Stadtbus und Landbus. Neben Verbesserungen im Stadtverkehr muss auch bei uns Ziel sein, die Ortschaften mehr an die Stadt anzubinden.

Beim Landkreis gibt es zu diesem Thema bereits intensive Überlegungen, den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Abstimmung mit den überörtlichen Anbietern ( z. B. Die Bahn, RAB usw.) besser zu gestalten.

Um am Ende für alle Nutzer ein gutes Ergebnis zu erzielen, sollten aus unserer Sicht Stadtverwaltung, Landkreis, Fachleute, Busunternehmer zusammen nach Lösungen suchen, auch unter dem Gesichtspunkt, keine Doppelstrukturen zu schaffen. Das wäre ein deutliches Signal an alle Bürgerinnen und Bürger.

Bereits bei unserem Stammtisch damals aber ebenso bei der zweiten Gesprächsrunde im Weberzunfthaus wurde deutlich, ein Mobilitätsbeauftragter bei der Stadtverwaltung macht Sinn. Es gäbe einen zuständigen Ansprechpartner für alle Themenfelder. Die Aufgabe könnte aus unserer Sicht von Herrn Weinschenk oder von Herrn Spang übernommen werden. Wir sind der Meinung, dass dafür keine eigene zusätzliche Stelle geschaffen werden muss.

Partnerstädte

Über die Fasnet haben uns wie jedes Jahr unsere Freunde aus der Partnerstadt La Garenne-Colombes besucht. Unter den Gästen war übrigens zum 38. Mal Andre Gave dabei, inzwischen im 94. Lebensjahr, wir haben es in der SZ gelesen.

Wir leben in einer Welt der Umbrüche, hoffentlich gerät sie nicht ganz aus den Fugen. „America First“, militärische Aufrüstungen in Ost und West, Terror, Kriege, Vertreibungen, Vergewaltigungen, Verhaftungen ohne Anklage, Flüchtlinge weltweit, eine Zunahme nationaler Interessen gerade auch in Europa, schwierige Brexit-Verhandlungen mit ungewissem Ausgang. Die Menschen sind überall verunsichert.

Wie wichtig ist es da, dass auch die Völker Europas zusammenhalten und zusammenstehen. Nur so werden wir den Frieden und den Wohlstand in Europa bewahren können.

Unsere Städtepartnerschaften werden unter diesen Gesichtspunkten wichtiger den je zuvor. Ich möchte dafür werben, auch in Zukunft mit regem Austausch möglichst vieler Menschen, Schüler, und Vereinen, auch unser Jugendgemeinderat die Partnerschaften mit Leben zu füllen. Es wäre doch ein gutes Zeichen, wenn unser Jugendgemeinderat mit Jugendlichen unserer Partnerstädte in Kontakt kommen könnte.

Mit Prato feiert die Stadt Wangen dieses Jahr das 30 jährige Jubiläum, mit La Garenne-Colombes gibt es bereits seit 38 Jahren eine Jumelage. Herzlichen Glückwunsch!!

Städtischer Friedhof St. Wolfgang

Die Stadt hat auf St. Wolfgang ein großartiges Friedhofsareal, großzügig angelegt, bestens gepflegt, ein besonderes Aushängeschild eines städtischen Friedhofs, der auch in weitem Umfeld sehr geschätzt wird. Zumal die Stadt Wangen sehr viele verschiedene Bestattungsformen anbietet.Die Wangener mögen diesen Ort, die verstorbenen Angehörigen werden dort gerne zur letzten Ruhestätte geleitet.

Mich beschäftigen die Aufbewahrungsräume für die Verstorbenen unter der St. Wolfgangskapelle. Aus der Bürgerschaft höre ich immer wieder Unzufriedenheit mit dieser Situation. Den einzelnen Räumen fehle schlichtweg eine entsprechende würdige Atmosphäre, es fehle auch an einer ansprechenden Beleuchtung.

Nachdem im Friedhof auch an anderen Stellen bauliche Veränderungen vorgesehen sind, gehören die Aufbewahrungsräume für die Verstorbenen mit in die Überlegungen genommen. Es kann nicht sein, dass wir wegen nicht mehr zeitgemässer Räumlichkeiten bei den Angehörigen der Verstorbenen auf Ablehnung stossen und dadurch auch Belegung verlieren. Denn das wäre letztlich die Konsequenz. Es gehört auf unserem städtischen Friedhof einfach alles zusammen, sozusagen als Gesamtpaket. Das sind wir unseren Verstorbenen auch schuldig.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen zeigt der Weg in die richtige Richtung. Das Budget liegt jetzt bei insgesamt 19 Mio € und damit um 2,97 % höher wie im letzten Jahr. Im Vergleich zur Vorlage im Verwaltungsausschuss vo 23.10. 2017 wurden auch auf unsere Initiative hin 171 530 € eingespart.

Breitbandversorgung

Es gibt glaube ich kaum ein Politikfeld, in dem schon soviel versprochen wurde. Alle die darüber reden, sehen dringenden Handlungsbedarf, von einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung sind wir noch sehr weit entfernt.

Jugendgemeinderat

Herzlichen Glückwunsch an die Mitglieder des neuen Jugendgemeinderates und herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und die viele eingebrachte Zeit während der letzten zwei Jahre.

Anfangs noch etwas skeptisch beobachtet, hat sich der Jugendgemeinderat inzwischen zu einem wichtigen Gremium entwickelt, das sehr ernsthaft und zielstrebig Ideen und Projekte gemeinsam verfolgt. Dafür großen Respekt und hohe Anerkennung!

Die CDU Fraktion ist dafür zu haben, einzelne Projekte auch finanziell noch mehr zu unterstützen.

Ich komme zum Fazit

Der neue Haushalt ist noch gewöhnungsbedürftig.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen des Haushalts sind notwendig. Bisher waren das vor allem Gebühren- und Steuererhöhungen – die nächste Runde muss konsequenter bei den Ausgaben ansetzen.

Für die Festlegung der mittel- bis langfristigen Leitlinien und Zielen im Haushalt sollte aus unserer Sicht ein zukunftsorientiertes Profil in Form von Visionen und Leitbildern gefunden werden ( Zukunftsdialoge, Runde Tische).

Zur Reduzierung von Personalengpässen und zur besseren Planbarkeit von Objekten durch Festpreise schlagen wir versuchsweise Bauen öffentlicher Gebäude mit Generalunternehmern vor.

Zum besseren und schnelleren Verständnis des neuen Haushalts schlagen wir regelmässige Controllingberichte vor.

Eine Übersicht über die aktuelle Teilnahme an Förderprogrammen wäre hilfreich und würde mehr Transparenz bringen

Für die Strassenunterhaltung sind in Zukunft wieder mehr Mittel einzustellen, vor allem für die Stadt aber auch für die Ortschaften

Bei Vergaben von Gewerken ist es unumgänglich, noch genauer hinzuschauen und bei entsprechenden Bedenken lieber nicht zu vergeben und besser erneut auszuschreiben.

Bei Beschlussvorschlägen fehlen uns oft Alternativvorschläge, wir haben in der Regel nur die Möglichkeit dafür oder dagegen zu sein, Alternativen werden dadurch gar nicht erst diskutiert.

Die Breitbandversorgung ist im Stadtgebiet, in den Ortschaften und in den Weilern und auf Einzelhöfen bisher sehr unterschiedlich. Die Aufgabe der Stadt wäre aus unserer Sicht erst einmal festzustellen, wo die Defizite einer Versorgung bei uns liegen.

Wenn es die Möglichkeit gibt, Petitionen zu beschleunigen, sollten dafür im Landtag die Voraussetzungen geschaffen werden. Wir wären dafür, eine gemeinsame Initiative aller Fraktionen zusammen mit der Verwaltung zu starten.

Der Haushalt sollte sich aus unserer Sicht orientieren am Machbaren, am Leistbaren, am Möglichen und am Finanzierbaren und vielleicht weniger am Wünschenswerten.

Ich komme zum Schluß

Im Namen der gesamten Fraktion möchte ich mich ganz herzlich für die tägliche Arbeit sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken, die jeweils an ihrem Arbeitsplatz für die Stadt Wangen tätig sind, sei es im Rathaus, im Bauhof, in den Ortsverwaltungen, in den Kindergärten oder Schulen.

Für die CDU Fraktion kann ich zu allen vier Beschlussvorschlägen Zustimmung signalisieren.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.