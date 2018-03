Haushaltsrede Alwin Burth, Fraktionsvorsitzender der SPD

Das Manuskript der Rede von Alwin Burth, Fraktionsvorsitzender der SPD, zum Wangener Haushalt 2018.

Sehr geehrte Frau Winder, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,

die Aufstellung des Haushaltplans 2018 war eine besondere Herausforderung. Es ist der erste Haushaltsentwurf im Doppikverfahren. In dem Entwurf steckt eine aufwändige Vorarbeit, die Sie und Ihr Team geleistet haben. Dafür auch von uns „Vielen Dank“!

Vorweg möchten wir uns bei der gesamten Verwaltung für die geleistete Arbeit bedanken.

Das gleiche gilt für die vielen Ehrenamtlichen, die sich in Kultur und Sport sowie in politischen und sozialen Belangen engagieren.

Auch das ehrenamtliche Engagement für die Betreuung der Flüchtlinge hat nicht nachgelassen.

Wir sind allen Erwerbstätigen, allen Gewerbetreibenden Mietern und Grundstücksbesitzern in Wangen dankbar für Ihre Leistung und Ihre Steuerzahlungen.

Sie tragen alle dazu bei, dass unser Staat, unsere Kommune seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann.

Der doppische Haushalt soll die nachfolgenden Generationen vor Überschuldung bewahren und künftig eine geringere Verschuldung bewirken. Immer mehr wird das öffentliche Haushaltsgebahren an mittelständische Unternehmen angeglichen. Die Stadt wird so quasi unsere große GmbH und wir Bürger sind die Gesellschafter. Eine Steigerung unseres städtischen Vermögens soll durch Haushaltsvergleiche sichtbar werden können.

Für uns als Gemeinderatsfraktion war die Lesung des Haushaltsentwurfs zuweilen undurchsichtig. Es fehlte ein direkt verfügbarer Kommentar. Aus dem reinen Zahlenwerk konnte die damit verbundene Planabsicht nicht erschlossen werden. Erläuterungen zu den einzelnen Ausgaben fehlten und wurden erst bei der 1. Lesung mündlich ergänzt. Einen Überblick konnte man so nicht erhalten. Einen roten Faden konnte man nur schwer erkennen.

Die Schwäbische Zeitung hat die 1. Lesung der Haushaltsvorlage zutreffend als „zäh“ kommentiert.

Zum Glück konnten Sie uns nach der 1. Lesung eine kommentierte Version zur Verfügung stellen.

Wie steht die Aufsichtsbehörde zu den Haushaltsplänen der Stadt?

Das Regierungspräsidium hat in seinem Kommentar zu den letzten Haushaltsplänen jeweils angemahnt, dass

Der Haushalt nicht ausgeglichen ist, mit Schuldenaufnahme geplant wird und Rücklagen verbraucht werden.

Das Regierungspräsidium hat angemahnt, dass zum Ausgleich des Haushalts alle Anstrengungen zu unternehmen sind in Hinblick auf Einsparungen bei den Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten.

Zum gleichen Ergebnis kam die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Gutachten von 2017.

Zu den geforderten höheren Einnahmen

Der Gemeinderat hat vor Weihnachten gegen unsere Stimmen eine Erhöhung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer beschlossen.

Dies geschah, ohne vorherige Kenntnis des jetzt vorliegenden Haushaltsentwurfs.

Für uns befremdlich war auch, dass auch Herr Regierungspräsident Tappeser bei seinem Besuch in Wangen eine Steuererhöhung eingefordert hat.

Zum Verständnis muss man wissen, dass die grün-schwarze Landesregierung eine Erhöhung der Vorwegentnahme vorgenommen hat und so den Kommunen pro Einwohner etwa 30 Euro entzogen hat. Die von der CDU dominierte Aufsichtsbehörde hat vermutlich deshalb auch in Wangen eine Steuererhöhung eingefordert. Nun sollen Steuergelder, die vom Land nicht den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, vom Steuerzahler zusätzlich aufgebracht werden durch Erhöhung der kommunalen Steuern. Und: Die Grünen haben ohne Not dieses Spiel mitgespielt.

Es sind Geldmittel, die auf der anderen Seite bei der nun erhöhten Gewerbesteuer den Unternehmen nicht mehr für Investitionen zur Verfügung stehen. Dabei werden von den Unternehmen dringend weitere Investitionen in die Digitalisierung eingefordert.

Durch die Grundsteuererhöhung wird den Bürgern das Wohnen zusätzlich verteuert. Das Geld fehlt somit für den Konsum. Dieses Geld fehlt vor allem einkommensschwachen Mitbürgern, da die Grundsteuer auf die Mieter umgelegt wird. So schafft man keinen bezahlbaren Wohnraum.

Wir sind nach wir vor der Meinung, dass eine Steuererhöhung falsch war und werden das im Folgenden auch begründen.

Zu den Einsparungen

Personalwünsche und damit zusammenhängende Personalkosten sind in ihrer Notwendigkeit für uns Gemeinderäte schwer einzuschätzen. Wir sind in den täglichen Betrieb nicht eingebunden, kennen nicht die Schwachstellen und Auslastungen, wissen zu wenig über die Effizienz. Uns fehlt leider auch ein Vergleich mit anderen Kommunen und ähnlichen Strukturen. Eigentlich sollte die doppische Haushaltsführung zu mehr Transparenz beitragen.

Im GPA Gutachten wurden Einsparpotentiale bei den Ortsverwaltungen beschrieben. Eine Umsetzung wird die GPA nicht vorschreiben. Aber wir werden uns gute Gründe überlegen müssen, warum wir die Vorschläge nicht umsetzen und das Problem lieber aussitzen. 2025 soll, so war zuletzt in der Presse zu lesen, die Verwaltung weitgehend digitalisiert sein. Das heißt, der Bürger kann die meisten Dienstleistungen der Stadt von zuhause aus erledigen. Brauchen wir dann noch alles Mal 7? Ein Verzicht auf Doppelstrukturen muss nicht zwangsläufig zum Verlust der Identität der Ortschaften führen. Dem Ortsvorsteher und Ortschaftsrat als politischer Kraft fallen dann sogar zunehmende Bedeutung zu. Wir fordern, dass sich Gemeinderat und Verwaltung endlich mit diesem Thema ergebnisoffen befassen und wie andere Städte zu einer politischen Willensbildung kommen.

Zu den Vorhaben im investiven Bereich

Es ist gut, dass viel Geld in die Sanierung und Ausstattung der Schulen investiert wird. Der Anbau der Gemeinschaftsschule ist bezogen und muss noch vollständig abgerechnet werden. Es war ursprünglich von einer sportlicheren Umsetzung gesprochen worden. Die Gemeinschaftsschule hat sich in der Schullandschaft etabliert und genießt unsere besondere Unterstützung.

Die Realschule wird Zug um Zug saniert.

Der Altbau des Gymnasiums wird generalsaniert, leider kann der Zeitplan nicht eingehalten werden.

Im Koalitionsvertrag wurden Gelder für die Sanierung von Schulen versprochen. Vielleicht gelingt es uns für unsere Baumaßnahmen zusätzliche Fördergelder zu erhalten.

Eine weitere Pflichtaufgabe ist der Bau und der Unterhalt von Kindergärten und Kindertagesstätten. Hier investieren wir kräftig und das ist gut so.

Sanierung des Kindergarten am Gottesacker. Schaffung einer Außengruppe im Alten Spital. Neubau eines Kindergartens in Modulbauweise in Primisweiler.

Frühkindliche Betreuung schafft gleiche Chancen auf Bildung und eine günstige Persönlichkeitsentwicklung. Die SPD fordert seit langem den Einstieg in ein gebührenfreies Lernen und Leben von der KITA bis zum Studium. Das können wir in Wangen nur mit Hilfe von Bund und Land stemmen. Es gilt daher der alte Grundsatz, dass der, der beschließt (also Bund und Länder) auch bezahlen muss. Ein Wegfall der Kindergartengebühren sorgt für eine spürbare finanzielle Entlastung der Einkommensschwächeren, schafft gleiche Bildungschancen, mehr Kaufkraft und wirkt dem weiteren Auseinandertriften der Gesellschaft in Arm und Reich entgegen.

Wir fordern, dass sich die Verwaltung mit dem Einstieg in eine gebührenfreie vorschulische Bildungseinrichtung befasst.

Nicht Pflichtaufgabe, aber dringend ist die Sanierung des Freibads. Nach der Badesaison soll begonnen werden. Das Vorhaben wurde solide geplant und findet unsere Zustimmung. Wir freuen uns auf ein grundsaniertes Freibad.

Das Stadtsanierungsprojekt „Soziale Stadt“ ging auf einen Antrag unserer Fraktion aus dem Jahre 2007 zurück. Endlich wurde mit dem Abriss im Erba-Areal begonnen. Auch die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen sind im Haushalt finanziert. Sie wissen, dass das ERBA Areal und auch die Weiterentwicklung der Auwiesensiedlung für uns oberste Priorität besitzt in Hinblick auf die Stadtentwicklung und die Landesgartenschau. In diesem Zusammenhang findet auch der Abschluss der Maßnahme Neue Mitte ERBA-Quartier unsere Zustimmung.

Gleiches gilt für die Sanierung des Pförtnergebäudes und Umgestaltung zu einer Mehrzweckhalle.

Beide Maßnahmen wurden zu großen Teilen durch Bundeszuschüsse aus dem SPD-geführten Ministerium für Umwelt und Bauen finanziert.

Auch die zurückgelegten Gelder für die LGS finden unsere Zustimmung und sind in Hinblick auf die geplanten Investitionen im LGS Gelände gut angelegt.

Wie stehen wir zu den geplanten Baugebieten?

Es wird allgemein eine angespannte Situation im Wohnungsmarkt beschrieben. Wir leisten uns die Entwicklung von fünf Wohngebieten auf einmal: Haid/Wittwais, Sattelwiese, Haslach, ERBA/Auwiesen und Deuchelried. Zusätzlich sind Nachverdichtungen in den Weilern in Planung.

Wir befürchten, dass wir personell nicht genügend Planungskapazität für so viele Projekte haben.

Gibt es eine Vorgabe, was am wichtigsten ist und was nicht so dringend ist?

Planen wir mit den Baugebieten am leistbaren und sinnvollen Bedarf vorbei?

Für Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung geben wir gerade mal 20.000 Euro aus, für die Erschließung und Bereitstellung von Bauplätzen für fast nicht mehr bezahlbare Einfamilienhäuser das Mehrfache.

Wir fordern bei allen neuen Wohngebieten eine Quote für genossenschaftliche Wohnformen und Bauherrenmodelle. Die bisherigen Vergabekriterien müssen ergänzt werden.

Wenn bezahlbarer Wohnraum auf dem Immobilienmarkt nicht bereitgestellt werden kann, muss sich die Kommune um dieses Thema kümmern. Mehrfach haben wir uns schon mit der Gründung einer städtischen Wohnbaugesellschaft beschäftigt. Zu einem Ergebnis sind wir bislang nicht gekommen. Kostengünstiges Bauen geht nur, wenn man sich auf die Wohnungsnot der 50er Jahr besinnt und modulare Bauweisen mit einfachem Standard vor Individualität setzt.

Wie stellen wir uns die Verkehrsentwicklung in Wangen vor?

Für den ÖPNV geben wir 250.000 Euro aus, für die Schaffung von Parkplätzen 210.000. Wäre das Geld nicht nachhaltiger in einen besseren ÖPNV investiert?

ÖPNV einschließlich Fahrradwegen sind wichtig für Schüler und Senioren und alle, die kein eigenes Fahrzeug haben. Außerdem entlastet der ÖPNV die Straßen und den Parkdruck. Er trägt auch zur Vermeidung von Lärm und Abgasen bei. Nur ein funktionierendes und anwenderfreundliches System wird die Akzeptanz erhöhen.

2019 wird die Konzession für den ÖPNV in Wangen neu vergeben bzw. verlängert. Wir müssen beraten und entscheiden zu welchen Verbesserungen wir kommen können. Wir fordern Verwaltung und Gemeinderat auf ein Mobilitätsleitbild zu erstellen.

Dazu gehören die Haltestellen in der Altstadt, Streckenführung der Stadtbusse und der Einsatz von Elektrobussen.

Gerade jüngst wurde auf Bundesebene über eine kostenlose Benutzung des ÖPNV diskutiert.

Zur Verringerung der Lärm- und Luftbelastung gehört auch der Parksuchverkehr in der Altstadt auf den Prüfstand.

Um den Durchgangsverkehr in der Stadt zu verflüssigen, sollte die Anlage von Kreisverkehren an neuralgischen Kreuzungen überlegt werden.

Innerhalb der Verwaltung sollte es einen Ansprechpartner für Mobilitätsfragen geben.

Wie beurteilen wir den vorgelegten Haushaltsentwurf?

Warum planen wir uns jedes Jahr arm und freuen uns am Schluss über einen positiven Rechnungsabschluss?

Warum ziehen wir nicht die Konsequenz aus diesen Planungsfehlern und planen nur das ein, was beraten, beschlossen und baureif ist. Zurecht weisen sie im Beschlussvorschlag für den Haushalt auf diese Unschärfe im Haushalt hin.

Wir haben nicht ein Einnahme- oder Ausgabenproblem, sondern ein Planungsproblem.

Wir glauben, dass das Zahlenwerk des kommunalen Haushalts so nicht belastbar ist und teilweise – vor allem wegen fehlender Anfangsbestände – willkürlich erscheint.

Denn es fehlt dem Haushaltsentwurf eine Eröffnungsbilanz als Ausgangspunkt für Änderungen durch die Verwaltungstätigkeit des angelaufenen Jahres. Bewertungsgrundsätze wurden uns nicht ausreichend offengelegt und die Angaben zu den Abschreibungen sind so für uns nicht nachvollziehbar.

Wieder wurden in 2017 - wie in den Vorjahren auch - geschätzt fast 10 Millionen Euro eingeplante Gelder nicht verbraucht. Wo und wie sind diese alten Haushaltsreste im neuen Haushalt erkennbar?

Die Planungsansätze für Investitionen sind unserer Meinung nach zu hoch angesetzt oder haben 2018 kaum Aussicht auf Verwirklichung, da die Pläne teilweise noch nicht so weit ausgereift sind. Noch nie wurden 17 Millionen Euro im Jahr verbaut.

Wieder wird trotz steigender Steuereinnahmen kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Weitere Schulden werden geplant trotz der Steuererhöhungen, denen wir als Fraktion geschlossen nicht zugestimmt haben.

Rücklagen werden erneut verbraucht, d. h. im Bestand vermindert.

Es finden sich Projekte im Haushalt, die im Rat weder besprochen noch beschlossen sind und über die übliche Förderung hinausgehen. (Anbau Turnhalle Niederwangen, Parkplatz Roggenzell).

Klarheit und Wahrheit sind die Grundsätze einer ordentlichen Haushaltsbuchführung. Für uns ist nicht deutlich genug ersichtlich, wo man den Geboten von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gefolgt ist. So vermissen wir seit Jahren eine Entscheidung darüber, wer welche Ausgaben für die Nutzung von städtischen Einrichtungen auch zu bezahlen hat. Dabei würde eine Selbstbeteiligung Dritter auch zu sparsamerem Gebrauch führen.

Die Dienststellen brauchen klare Vorgaben bei der Mittelanmeldung.

Wir fordern, dass künftig größere Projekte nur in den HH-Plan aufgenommen werden, wenn sie zuvor im Rat besprochen und genehmigt sind.

Die Planungsreife muss gegeben sein, damit Gelder bereitgestellt werden.

Bei Mehrjahresprojekten soll nur so viel Geld pro Jahr bereitstehen, wie vernünftigerweise auch verbraucht werden kann.

Bei den Baugebieten brauchen wir eine Priorisierung. Wir können nicht alles, was wünschenswert ist, auf einmal machen. Oberste Priorität hat für uns das ERBA-Areal und die Auwiesensiedlung im Hinblick auf Stadtentwicklung und LGS.

Solange die Steuereinnahmen dank der guten Konjunktur hoch sind, darf nicht mit neuen Schulden geplant werden.

Da viele der uns wichtigen Vorgaben nicht erfüllt sind, können wir dem vorgelegten Zahlenwerk so nicht zustimmen.

Sie sehen, dass wir gute und viele Gründe haben, den Haushalt so nicht zu beschließen.