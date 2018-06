Hauptverkehrsachse wird für einen Radweg gesperrt

Entlang der B32 zwischen Oberau und Alt-Karbach soll auf der Länge von etwas mehr als einem Kilometer ein Radweg entstehen. Zwar soll dieser erst im kommenden Jahr gebaut werden. Verkehrsteilnehmer werden davon aber schon deutlich früher etwas merken – unter anderem durch eine Sperrung der B32 in diesem Sommer. Die ersten Arbeiten starten in der kommenden Woche, am 2. Juli, und sollen bis Ende September andauern.

Der Radweg selbst wird später in Oberau an der Einmündung der B32 bei der Gemeindestraße nach Pfärrich beginnen, verläuft dann auf der Nordseite der Bundesstraße und endet an der Brücke über die B32 und A96 bei Alt-Karbach.

Damit er über den Karbach verlaufen kann, muss die nördliche Brückenkappe der Karbachbrücke verbreitert werden, erklärt Bauleiter Franz Ditz: „Die Brücke ist eine der größten Baustellen, die wir haben werden.“ Dazu zählen auch die Erneuerung des Fahrbahnbelags, Brückengeländer, Schutzplanken und die Abdichtung des dortigen Überbaus, wie das Regierungspräsidium am Donnerstag mitteilte.

Die andere große Baustelle des Projekts: Die B 32 muss auf einer Länge von 100 Metern verlegt werden. Zudem seien dort Hangsicherungsmaßnahmen mithilfe einer rund 100 Meter langen Stützmauer erforderlich. Dafür muss die Straße monatelang halbseitig beziehungsweise voll gesperrt werden. „Im Schatten dieser Maßnahme“, so das Regierungspräsidium, wird auf einer rund 1,8 Kilometer langen Strecke der Fahrbahnbelag der B32 zwischen Oberau und der A96-Anschlussstelle Wangen-West erneuert.

Erst kommt eine Ampel, dann eine Vollsperrung

Die Vorarbeiten für den Radweg selbst sind laut Behörde nötig, um diesen mittig zwischen dem Karbach und der B32 zu führen und zugleich genügend Sicherheitsraum für die Radler zu schaffen.

Vom 2. Juli bis 20. August regelt eine Ampelschaltung den Verkehr. Danach wird die Bundesstraße bis 7. September voll gesperrt. „Wir haben uns für die Sommerferien entschieden, weil dann der starke Schulbus-Verkehr wegfällt“, erklärt Ditz.

Mit Behinderungen rechnet er vor allem in den ersten Tagen der Ampelschaltung. Bis alle Autofahrer sich daran gewöhnt haben, könnte es zu Staus kommen, so der Bauleiter. Während der Vollsperrung wird eine Umleitung eingerichtet. Von Ravensburg kommend geht es dann rechts ab über Geiselharz, Schomburg und Primisweiler bis nach Niederwangen auf die Landesstraße 320. Von Wangen aus müssen Verkehrsteilnehmer über die Landesstraße 325 Richtung Leupolz und über Karsee, Vogt und Hannober bis nach Kofeld ausweichen. Nach der Vollsperrung wird der Verkehr erneut für drei Wochen durch eine Ampelschaltung geregelt, bis die Arbeiten Ende September fürs Erste beendet sein sollen.

Der Radweg ist nach Angaben des Regierungspräsidiums mit den Trägern öffentlicher Belange und den betroffenen Grundstückseigentümern abgestimmt. Er ist nach Angaben eines Sprechers des Regierungspräsidiums in der Radwegnetzkonzeption des Landkreises Ravensburg enthalten und stellt darüber hinaus einen wichtigen Lückenschluss dar.