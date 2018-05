Hatternweible erwarten 27 Gruppen zum Jubiläums-Sprung

Hattri, hattro, hasowieso: Dorffasnet heißt es wieder am kommenden Wochenende in Haslach. Zum 25. Mal bieten die Hatternweible für alle Altersklassen etwas.

Begonnen wird am Samstag, 11. Februar, 18 Uhr, mit dem Narrenbaumstellen auf dem Dorfplatz. Anschließend ist die Bevölkerung in die Tenne zum Zunftball geladen. Das närrische Wochenende wird mit der Narrenmesse am Sonntag, 12. Februar, 9 Uhr, in der Pfarrkirche St. Stephanus fortgesetzt. Um 14 Uhr startet der Narrensprung mit 27 Gruppierungen und 1000 Hästrägern. Der Eintritt ist frei.

„Närrisches Treiben“ heißt es im Anschluss in der Halle an den Umzug. Ausklingen wird die Haslacher Dorffasnet mit dem Zunftball in der Halle ab 20 Uhr und mit dem DJ-Team Flexisound sowie Barzelt. Weitere Infos gibt es unter hatternweible.de.