Hans Gerzlich präsentiert Kabarett-Programm

Kabarettist Hans Gerzlich kommt in die Häge Schmeide. Er ist am kommenden Freitag, 18. Mai, um 20 Uhr mit seinem Programm „Wie war dein Tag, Schatz“ zu Gast. Gerzlichs Kabarett sei ein „satirischer Keulenschlag der Extraklasse, mit dem er unsere schöne neue Arbeitswelt brutal demaskiert“, heißt es in der Ankündigung.

Gerzlich wirft laut Veranstalter Frage auf wie: Lägen Sie bei einer Beerdigung lieber im Sarg, statt die Totenrede halten zu müssen? Tragen Sie im Meeting eher locker-flockig vor oder bringt Sie die erste Rückfrage schon mehr ins Schleudern als Schneeglätte auf der Sauerlandlinie einen kasachischen LKW mit abgefahrenen Sommerreifen? Hans Gerzlich nimmt sein Publikum nicht nur mit ins Meeting, sondern auch in die Kantine, in die Kaffeeküche, ins Vorstellungsgespräch und macht seine Zuhörer mit seinen Karrierezielen vertraut. Kurzfristiges Ziel: Feierabend. Langfristiges Ziel: Wochenende. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Diplom-Ökonom klärt auf, warum man in Bewerbungsgesprächen auf jeden Fall rotzfrech auftreten sollten, wieso man Stellenanzeigen wie Reiseprospekte lesen muss und weshalb iPhone-Nutzer mehr Sex haben, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Reservierungen macht Maria Neumann, unter Email: maria.neumann49@t-online.de, oder Telefonnummer 0 75 22 / 29 131 oder im Vorverkauf beim Gästeamt, Bindstraße 10,Tel. 0 75 22 / 74-211, oder bei www.reservix.de Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.