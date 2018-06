Hannah Math und Josef Weber sind Fecht-Bezirksmeister

Bei den Bezirksmeisterschaften im Florettfechten für den Bezirk Oberland in Tettnang war die MTG-Wangen mit einem großen Aufgebot vor Ort und hat sich mehrere Altersklassen-Medaillen geholt. Dies teilt der Verein mit.

Bei den Jüngsten konnte Hannah Math (Jg. 2007) den Meistertitel vom Vorjahr gegen starke Fechterinnen aus Biberach und Tettnang sowie gegen ältere Konkurrentinnen verteidigen. Souverän und nervenstark entschied sie die K.o.-Gefechte für sich und zog ins Finale ein. Dort setzte sie den letzten entscheidenden Treffer zum Sieg und ist nun Bezirksmeisterin. Beim Wettbewerb des ältesten Schülerjahrgangs 2005 zeigte Pauline Jendrossek gute Leistungen in den Einzelgefechten, musste sich knapp im K.o. gegen eine Fechterin aus Biberach geschlagen geben und erreichte Platz drei. Bei den Damen-Junioren startete Magdalena Rist und holte Silber, beim weiteren Start in der A-Jugend verletzte sie sich und konnte nicht weiter fechten.

Bei den Aktiven-Damen stellte die MTG Andrea Müller und Barbara Math auf. Im K.o. musste sich Müller gegen eine starke Biberacherin geschlagen geben, holte aber noch die Bronzemedaille. Math konnte das erste K.o.-Gefecht gegen Britta Amann aus Friedrichshafen für sich entscheiden und zog ins Finale ein gegen die Biberacherin. Eine 6:0- Führung schmolz nach Technik-Umstellung der Gegnerin dahin, und für Math blieb der zweite Platz.

Auch die MTG-Herren stellten mit sieben Teilnehmern ein großes Feld auf die Bahn. Moritz Bach hatte seine Turnier-Premiere bei den A-Jugendlichen, wo er auch gegen seinen Vereinskameraden Leonard Wahn fechten musste. Er erreichte Platz fünf, und Leonard Wahn erkämpfte sich in derselben Altersklasse den dritten Platz auf dem Podest. Josef Weber startete bei den Junioren und holte dort Gold. Auch beim Aktiven-Wettbewerb der Herren gingen Medaillen nach Wangen. Hier fochten Josef Weber, Hans Wahn, Michael Kramer, Frederik Smidt und Fabian Deschler gegen Teilnehmer aus Tettnang, Biberach und Ravensburg. Gleich zwei Bronzemedaillen gab es für Fabian Deschler und Michael Kramer. Direkt gefolgt mit kaum weniger Treffern belegte Josef Weber den fünften Platz, vor Frederik Smidt auf Rang sechs und Hans Wahn als Achter.

Nicht nur auf den Bezirksmeisterschaften waren die Fechter der MTG Wangen erfolgreich, auch in Heidenheim, beim Degen-Qualifikationsturnier des württembergischen Fechterbunds für die Altersklassen U 10 bis U 12 konnte Hannah Math erste Punkte für die württembergische Degen-Rangliste mit einem dritten Platz ausfechten, unter anderem gegen Schülerinnen des Landesleistungszentrums. Barbara Math kämpfte auf den deutschen Senioren-Meisterschaften in Bad Dürkheim erfolgreich, belegte in ihrer Paradedisziplin Florett einen hervorragenden sechsten Platz und wird nun in der deutschen Florett-Gesamtrangliste in ihrer Altersklasse auf Rang sieben geführt. Bei den württembergischen Landesmeisterschaften in Korb belegte sie mit dem Florett Platz zwei und mit dem Degen den ersten Platz.

Neuanfänger oder Fechter, die länger pausiert haben, sind mittwochs ab 17 und bis 20 Uhr in der Lothar-Weiß-Halle in Wangen willkommen.