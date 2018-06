Handfeste Auseinandersetzung in Wirtschaft

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 4.15 Uhr in einem Gastronomiebetrieb in Hiltensweiler. Ein 21-Jähriger attackierte aus bislang nicht geklärten Gründen einen 22-Jährigen sowie einen 23-Jährigen. Möglicherweise waren an der handfesten Auseinandersetzung noch weitere Personen beteiligt, berichtet die Polizei.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Wangen im Allgäu, Tel. 0 75 22 / 984-0, um Zeugenhinweise.