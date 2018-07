Hallenneubau soll für anhaltenden Höhenflug sorgen

Die Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG ist ein Hersteller für Steigtechnik (Leitern, Gerüste, Bühnen) und Automotive-Systemkomponenten. In der Sparte Fahrzeugtechnik ist das Unternehmen laut eigener Angabe deutscher Marktführer im Bereich Fahrerhaustüren für Wohnmobile. Darüber hinaus werden in dieser Sparte Türen, Klappen, Fenster und Bett-Systeme für Freizeitfahrzeuge und Kreuzfahrtschiffe entwickelt und gefertigt.

Das 1962 gegründete und seit Anfang der 70er-Jahre in Wangen-Käferhofen beheimatete Unternehmen produziert an drei weiteren Standorten: im sächsischen Neustadt, im slowakischen Michalovce sowie beim Tochterunternehmen „FarHym“ in der Türkei. Die Verbindung mit der Bad Waldseer Erwin-Hymer-Gruppe besteht in der gleichen Inhaberschaft, der Familie Hymer. Hymer-Leichtmetallbau ist ein eigenständiges Unternehmen, beide Firmen verbindet aber ein Kunden-Lieferanten-Verhältnis. (sz)