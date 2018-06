Hallenbad-Sport-Förderverein wird endgültig aufgelöst: Vermögen geht an Bürgerstiftung

Bei der Mitgliederversammlung des Hallenbad-Sport-Fördervereins am Dienstagabend wurde es endgültig: Die bereits im vergangenen Jahr diskutierte Auflösung des Vereins soll 2019 vollzogen werden und das Vereinsvermögen als Zustiftung in die Bürgerstiftung überführt werden.

„Der Verein hat keine Daseinsberechtigung mehr“, zeigte sich Otto Lautenschlager, nach dem Tod von Peter Rehfuß, Vorsitzender der Mitte der 70er-Jahre als „Hallenbad-Förderverein“ gegründeten Gemeinschaft, überzeugt. Und er wies auf die „Null-Aktivitäten“ in 2017 hin, die selbst für den über Jahrzehnte durchgeführten Glühweinverkauf samt der beliebten „Hallenbad-Mäuse“ beim Wangener Weihnachtsmarkt das Aus bedeutet hatte.

„Wir selber sind älter geworden und haben keinen Ersatz mehr für uns gefunden“, war an diesem Abend zu hören. Was sich nicht zuletzt durch die schwache Beteiligung an der Versammlung bemerkbar machte. Gerade einmal acht Mitglieder waren erschienen. Und auch das Bemühen, sich in diesem Jahr an der Bewirtung beim Kinderfest zu beteiligen, um nochmals „in der Öffentlichkeit präsent zu sein“, scheiterte. „Der lukrative Donnerstag mit dem Bieranstich war bereits an andere Vereine vergeben“, berichtete der für diese Aufgabe eingesetzte Karl Volkwein.

Nachdem Volkwein den Bericht der von Paul Schwarz geführten Kasse vorgetragen und dem Schatzmeister eine „ordnungsgemäße Buchführung“ bescheinigt hatte, nahm Alfons Raible die Entlastung des gesamten Vorstands vor. Nicht ohne den Dank an alle am Geschick des Vereins Beteiligten seinen Dank auszusprechen.

Den Vorschlag von Otto Lautenschlager, den Punkt „Vereinsauflösung“ und „Überführung des Vereinsvermögens als Zustiftung in die Bürgerstiftung der Stadt Wangen“ als ein Gesamtes zu sehen, wurde angenommen. Auch war man sich darüber einig, „auf dieser Basis weiter zu planen“, um dann 2019 Nägel mit Köpfen zu machen.

Erfreut zeigten sich die Mitglieder, dass der Zustiftung ein eigener Titel gegeben werden soll, in dem der Name von Peter Rehfuß einen Platz finden wird. Ebenso wurde das Einfordern eines Mitspracherechts wie das Setzen des Schwerpunkts beim Verteilen von Geldern auf „sportlichen Belange“ begrüßt. Schließlich wurde daran erinnert, dass mit Lautenschlager ein Mitglied des aufzulösenden Vereins „über die Freien Wähler im Stiftungsrat vertreten ist“.

In der nächsten Zeit wollen Otto Lautenschlager, Reinhold Meindl und Paul Schwarz mit Volker Leberer, dem Vorstand der Bürgerstiftung, Kontakt aufnehmen. Einstimmig fiel der Beschluss aus, in Zukunft keine Darlehen mehr an Vereine zu gewähren und nach der Auflösung die noch anstehenden Rückzahlungen direkt auf das Konto der Bürgerstiftung zu erbitten.