Nach elf Spieltagen findet sich der Türk SV Wangen an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A III wieder und liegt damit – angesichts der ursprünglichen Saisonziele – absolut im Soll. Das Geheimnis im Erfolg sieht Trainer Orhan Tarhan primär in der guten Stimmung innerhalb der Mannschaft. Hinzu kommt, dass sein Team bislang weitestgehend vom Verletzungspech verschont blieb und die Mannschaft Spiel für Spiel eine konzentrierte Vorstellung abliefert.

Beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga A III wird schnell klar: Es läuft derzeit beim Türk SV Wangen „den Vorstellungen gemäß“, freut sich Tarhan. Und vielleicht etwas darüber hinaus. Tabellenplatz eins, die wenigsten Gegentore bekommen, mit die meisten Tore geschossen. Der Türk SV hat also allen Grund mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden zu sein. „Wenn wir die Konzentration hochhalten und ohne Verletzungen bleiben, ist meine Mannschaft schwer zu schlagen“, weiß der Coach. Ein Erfolgsgarant den der Trainer heraushebt ist „der hohe Spaßfaktor“ innerhalb seiner international zusammengewürfelten Truppe. Jeder Spieler trägt auf seine eigene Art zur Harmonie in der Mannschaft bei, ohne jedoch dabei an Disziplin zu verlieren. Die Mannschaft „greift ineinander“ und funktioniert.

Namhafte Verstärkungen

Nach dem Wechsel namhafter Spieler wie Chris Schmähl oder Matthias Güttinger (beide vom FC Isny) zum Türk SV im Winter der Vorsaison, sind die Jungs nun endgültig angekommen und voll integriert. Die „überragende“ Qualität der Spieler steht außer Frage und ist bekannt. Mit Torwart Thomas Schröpfer freut sich Tarhan „den besten Torspieler der Kreisliga“ in den eigenen Reihen zu wissen. „Das sind natürlich riesen Verstärkungen“, die wesentlich zum Erfolg beitragen. Der Erfolg bislang hat beim Türk SV selbstverständlich Begehrlichkeiten geweckt. „Unser Anspruch ist nun der Aufstieg“, so der Trainer, weiß aber auch, dass es „kein Beinbruch“ wäre sollte es letztlich doch nicht reichen. „Wir spielen die Saison ohne Druck – für den Aufstieg haben sich vor der Saison andere Mannschaften beworben.“

Am Wochenende kommt die SGM Dietmanns/Hauerz nach Wangen. Tarhan blickt optimistisch auf das Spiel, das witterungsbedingt auf dem Kunstrasen stattfinden wird. „Wir haben einen sehr guten Lauf, sind gewappnet und können aus den Vollen schöpfen.“ Dennoch wird der Gast am Wochenende nicht unterschätzt. „Hauerz ist eine Mannschaft mit starken Spielern“, weiß der Coach und fügt hinzu: „Es ist eine gute Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern, die zum Teil kampfstark, zum Teil technisch sehr gut sind.“ Die Tatsache, dass das Spiel auf dem Kunstrasen stattfinden wird, mag für den Türk SV ein leichter Vorteil sein, wenngleich es sicherlich für Alle „noch etwas ungewohnt ist.“ Beim derzeitigen Tabellenführer stellt man sich jedenfalls auf ein „ganz schwieriges Spiel“ ein.