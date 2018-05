Gute Platzierungen für LTG-Athletinnen

Um für die anstehende Triathlonsaison Rennhärte zu bekommen, starteten die beiden Schwestern Julia und Maja Gralki, sowie Alena Kersten vom LTC Wangen bei den Läufen rund um die Pfahlbauten in Unteruhldingen.

Für Julia ging es auf der anspruchsvollen 10-Kilometer-Strecke über insgesamt 112 Höhenmeter. Von Beginn an lief sie mit der zweimaligen Siegerin Claudia Maier an der Spitze des Damenfeldes. Mit einer starken Endzeit von 40:46 min musste sie am Ende der erfahrenen Mitstreiterin den Vortritt lassen und belegte den zweiten Gesamtrang bei den Damen. In der U20-Klasse siegte sie souverän. Auf der 4,2-Kilometer-Strecke zeigte sich Maja in Topform und lief ungefährdet zu einem Start-Ziel-Sieg. Selbst eine Fehlleitung durch das Führungsrad bei Kilometer zwei, bei der sie an der Spitze mit zwei anderen Läufern etwa 300 Meter falsch geführt wurde, neutralisierte sie und siegte als schnellstes Mädchen. Auch Alena Kersten bewies ihre Laufstärke und erreichte beim Kids Run über 1,4 Kilometer den zweiten Rang in der U12 von 45 Mädchen.

Eine Woche vorher ging Jannik Stoll beim Schmalegger Frühlingslauf über die 10-Kilometer-Strecke an den Start. Bei seinem ersten 10-Kilometer-Rennen lief der 16-jährige Triathlet eine Zeit von 41:47 Minuten und gewann damit seine Klasse U18 (19. Gesamtrang).