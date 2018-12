Guido Tschugg lädt in seinen Bike Park ein

Der Allgäuer Mountainbike Profi Guido Tschugg vom Team Husqvarna Bicycles lädt am Samstag, 8. Dezember, ab 11 Uhr alle Mountainbike Begeisterten in seinen Bike Park nach Nieratzbad im Allgäu ein, um dort gemeinsam die Bike Saison ausklingen zu lassen. Dabei zeigen Bike-Profis, Hobbysportler und Kinder auf Guidos Trainingsstrecke, was sie drauf haben. Der Spaß am gemeinsamen Fahren solle im Vordergrund stehen, heißt es in einer Mitteilung. Neben warmen Getränken, leckerem Essen und Musik von Red Bull DJ Freizeit gibt es auch ein Gewinnspiel.