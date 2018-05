Grund- und Werkrealschule Niederwangen hat so viele Schüler wie nie

Im Februar 2016 wurde die Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) in Niederwangen im Erdgeschoss des Rathauses eingerichtet. Nun wird sie in Kürze der Vergangenheit angehören. „Die Schülerzahlen sind rückläufig“, erklärte Niederwangens Schulleiter Peter Schlichte am Dienstag im Ortschaftsrat. Im besten Falle hätte die IVK laut Schlichte im kommenden Schuljahr fünf, im schlechtesten zwei Schüler – in jedem Fall zu wenig, um eine Genehmigung des Schulamtes zu erhalten. Internationale Vorbereitungsklassen sind Klassen für Schüler aus dem Ausland, die zum ersten Mal in Deutschland eine Schule besuchen und deren Kenntnisse in der deutschen Sprache für den Besuch einer Regelklasse nicht ausreichen. Die IVK, die in Wangen in den vergangenen Jahrzehnten schon an mehreren Standorten angesiedelt war, hatte zu Beginn in Niederwangen 13 Schüler. Mit der Flüchtlingsbewegung hatte sie nur bedingt zu tun. Schüler hatten beispielsweise auch kroatische, ungarische oder polnische, früher auch türkische oder portugiesische Wurzeln. Schulleiter Peter Schlichte zeigte sich im Übrigen überzeugt: „Wir brauchen in der Stadt eine Vorbereitungsklasse.“ (swe)