„Die Halle war gut gefüllt, wir waren mit knapp 400 Besuchern fast ausverkauft“, sagt Heidrun Bahr, Vorstandsvorsitzende der Musikkapelle Deuchelried und Mitorganisatorin der nunmehr zehnten Deuchelrieder Groove Night am Samstagabend. Das Konzept mit lokalen Akteuren ist erneut aufgegangen – trotz der parallel stattfindenden Musiknacht in Wangen.

„Die Musiknacht ist für uns weniger eine Konkurrenz. Wir haben eine andere Klientel“, erklärt Bahr. Von Beginn an legte die Musikkapelle Deuchelried Wert darauf, auch Jüngeren eine Veranstaltung zu bieten, zu der sie gehen können: „Bewusst öffnen wir ja schon für 16-Jährige.“ Dass dem so ist, darüber freute sich auch Besucherin Helen Hold. Die 17-Jährige war zum ersten Mal mit Freunden bei der Groove Night: „Es ist ganz gut, dass es auch für unter 18-Jährige so etwas gibt.“ Dabei war das Publikum nicht auf diese Altersklasse beschränkt. Jutta Prasser beispielsweise war bei der Groove Night, „weil mein Sohn Lukas Gitarrist der Band Only for tonight ist und wir als Familie bei fast jedem Konzert dabei sind.“

Die Gruppe, die eng mit der Musikkapelle Deuchelried verbunden ist, glänzte als Auftaktband und brachte schnell gute Stimmung in die Halle. Elektropop brachten Jani und Leon aus Wohmbrechts auf die Bühne. Brass vom Feinsten präsentierten „Little Joe and the Facking Horns“ aus Grünkraut. DJ Chrisbo wiederum legte noch vor der ersten Band auf, füllte die Pausen und machte bis ein Uhr morgens Programm.

„Wir waren sehr zufrieden, auch finanziell“, zieht Heidrun Bahr Bilanz. Fest steht auch: „Wir machen definitiv auch 2019 wieder mit der Groove Night weiter.“