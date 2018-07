Großfeldhandball gegen Fußball – Eine Klassiker lebt auf

Die MTG Handball und der FC Wangen veranstalten am Freitag, 27. Juli, ab 17 Uhr im Allgäustadion ein ungewöhnliches Turnier – Großfeldhandball gegen Fußball. Nach dem Spiel findet eine gemütliche Hockete statt. Für Bewirtung ist laut Pressemitteilung gesorgt.

Als vor zwei Jahren die Idee wieder aufblühte dieses Traditionsspiel erneut zum Leben zu erwecken waren beide Vereine sofort mit Leib und Seele dabei. Früher war Großfeldhandball besonders im deutschsprachigen Raum eine populäre Sportart. 1953 und 1954 gab es zwei Länderspiele im Augsburger Rosenaustadion gegen Österreich und Schweden. Das Spiel gegen Schweden wurde als „Kampf der Giganten“ tituliert, der Sieg Deutschlands als „Wunder von Augsburg“, anlehnend an das „Wunder von Bern“.

Der Ursprung dieses Wangener Klassikers ist auf Ende des Zweiten Weltkrieges zurückzuführen. Tausende von Zuschauern waren in den 50er-Jahren dabei als die MTG Handballer verkleidet als damals so genannte „Mohren“ mit dem Zug von Hergatz nach Wangen fuhren und am Bahnhof von der Wangener Bevölkerung als Attraktion vom afrikanischen Kontinent auf das Herzlichste begrüßt wurden. Erst nach den ersten Schweißtropfen stellte sich damals heraus, dass die Farbe nur aufgemalt war und der Turban nur Staffage.

Gespielt wird in Wangen auf einem normalen Fußballfeld mit einem Halbkreis von 13 Meter als Torraum – mit Abseits und Eckball. Die MTG Handballer spielen zuerst 45 Minuten Fußball gegen den FC Wangen. Nach der Pause und einer intensiven Einweisung in die Regeln des Großfeldhandballs werden 30 Minuten Handball gespielt. Die Tore im Fußball werden dabei dreifach gewertet.