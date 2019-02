Alle drei Mannschaften der Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz bestreiten am Samstag einen Heimwettkampf in der STB-Liga. Bereits um 12 Uhr finden der Wettkämpfe in der Kreis- und Bezirksliga statt, ab 16 Uhr gehen die Turner in der Oberliga an die Geräte.

Die Kreisligamannschaft mit Emil Berchmann, Felix Biggel, Janis Hermel, Noah Leifert, Leo Mörsch, Nico Steinhauser, Felix Wetschorek, Rapael Zell und Manuel von Kirn trifft bei ihrem ersten Saisonwettkampf auf den TV Fridingen. Die jungen Turner gehen ohne ein fest formuliertes Ziel in die Saison. Sie wollen Erfahrung im Kürbereich sammeln und ihre Trainingsleistungen bestmöglich im Wettkampf umsetzen. Wenn dies gelingt, darf man gespannt sein, ob es reicht mit den teils deutlich erfahreneren Teams mitzuhalten. Die Fridinger waren bereits am vergangenen Wochenende im Einsatz und sind mit einem knappen Sieg in die Saison gestartet. Nach den Eindrücken der vergangenen Jahre ist die Turngemeinschaft gegen Fridingen definitiv nicht chancenlos.

In der Bezirksliga geht die dritte Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz als Aufsteiger mit dem Ziel in die Saison, sich im Mittelfeld zu etablieren. Vielleicht gelingt es sogar, die drei Top Teams in der Liga (WKG Donau-Alb, TG Staufen und TSV Wernau) zu ärgern und an der Tabellenspitze mitzumischen. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, gilt es am Samstag gegen den SV Bolheim 2, direkt den ersten Saisonsieg einzufahren. Wenn es gelingt, die gute Leistung vom Oberschwaben-Cup zu wiederholen geht das Team als Favorit in den Wettkampf. An die Geräte gehen Benjamin Mayer, Tizian Müller, Pascal Schober, David Stüber, Jakob Teiber, Manuel Zodel und nach seiner Verletzung erstmals seit sechs Monaten wieder Julian von Kirn.

Die ersten Punkte der Saison sollen geholt werden

Um 16 Uhr wollen die Turner der Oberliga bei ihrem zweiten Wettkampf gegen den TV Wetzgau 2 möglichst die ersten Punkte der Saison holen. Nach der starken Leistung vom vergangenen Wochenende haben sich die Turner der TG Wangen/Eisenharz vorgenommen, die Übungen weiter zu stabilisieren. Fehlen wird Routinier Guido Stadelmann. Dafür kann Finn Ruchti nach seiner Fingerverletzung wieder an mehreren Geräten eingesetzt werden. Im Kader der Gäste stehen mit Dominik Pfeiffer und Simon Kuntner zwei Turner, die in den vergangenen Jahren bereits vereinzelte Einsätze in der ersten Mannschaft des TV Wetzgau hatten und die unter anderem auch Teil der Mannschaft waren, die 2013 Deutscher Meister wurde. Wenn man die Ergebnisse des ersten Wettkampftages vergleicht, befinden sich beide Teams in etwa auf Augenhöhe. Die Zuschauer erwartet ein spannender Wettkampf, bei dem am Ende vermutlich die bessere Tagesform den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben wird.