Eine ungeahnte Resonanz konnte das erste Niederwangener Adventsmärktle verzeichnen. „Es wird in jedem Fall eine Wiederholung im kommenden Jahr geben“, sagte Ilona Hasel, Vorsitzende des Musikvereins Niederwangen und Initiatorin des Marktes am Freitagabend. Auch der elfte Primisweiler Weihnachtsmarkt am Samstag, in diesem Jahr unter der Organisation der Ortsverwaltung, lockte die Besucher an.

Teilweise standen die Autos am Freitagnachmittag bis zur Niederwangener Kreuzung, weil es rund um den Dorfplatz keine Parkplätze mehr gab. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, freute sich Ilona Hasel. Keine Frage: Die Adventsmärktle-Premiere kam gut an – auch bei zahlreichen Besuchern von außerhalb. „Den Grundstein für das Märktle haben wir schon beim Maibaumstellen gesetzt“, erzählte Ilona Hasel, „Damals hat ein ortsansässiger Christbaumhändler zugesagt, hier einen Christbaumverkauf zu machen.“ Rund um die Christbäume platzierte Hasel im Auftrag der Musikkapelle nun 18 Stände, einschließlich jener vier der Schule, die ebenfalls mit im Boot war. Der Kindergarten bot Stockbrotbacken an, die Musikkapelle sorgte mit ihren Bläserkids und Jungmusikern für die musikalische Umrahmung und für Essen und Getränke. „Wir wurden schon zum Marktbeginn um 15 Uhr gestürmt“, sagte Hasel. Für sie steht fest: „Die Premiere ist gelungen.“

Landfrauen machen nicht weiter

Im Nachbarort Primisweiler stand schon im vergangenen Jahr fest, dass die Landfrauen die Organisation des Weihnachtsmarktes auf dem Dorfplatz nicht mehr übernehmen. Weil aber der Wunsch nach einer Fortführung des Marktes in der Bevölkerung und bei den Standbetreibern groß war, sprang die Ortsverwaltung ein.

„Für den Auf- und Abbau haben wir Leute aus dem Dorf angesprochen, die auch mithalfen“, sagte Maria Stauber, langjährige Standbetreiberin. Auch ihr ist der Markt inzwischen ans Herz gewachsen. Mit 21 Ausstellern zählte der Markt laut Stauber am vergangenen Samstag „so viele Anbieter wie noch nie“. Zum kulinarischen Angebot kamen Kässpatzen und Pralinen hinzu. Gleich blieben der „Hock im Zelt“ und das Rahmenprogramm einschließlich Nikolausbesuch. Auch in Primisweiler honorierten Menschen die Neuauflage des Weihnachtsmarktes mit ihrem Besuch und Einkauf bis in den Abend hinein.