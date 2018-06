Große Ehre für Karl Vochezer

Besondere Ehre für Karl Vochezer. Der Tischtennisspieler des 1. TTC Wangen erhielt den Eberhard-Schöler-Senioren-Ehrenpokal des Deutschen Tischtennis-Bundes. Bei den Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren in Dillingen (Bayern) überreichte Bettina Staudenecker, Ressortleiterin Seniorensport im DTTB, unter großem Applaus der mehr als 500 Spieler und Zuschauer diese höchste Auszeichnung im Seniorensport des DTTB an Karl Vochezer.

Der Ehrenpokal wurde 2004 ins Leben gerufen, um verdiente Personen im Tischtennis-Seniorensport auszuzeichnen. Benannt ist der Pokal nach Eberhard Schöler, 1969 Vizeweltmeister und im DTTB lange Jahre in führender Funktion tätig. In einer von Wolfgang Ely, Ressortleiter Seniorensport im Tischtennis-Verband Baden-Württemberg, gehaltenen Laudatio wurden die Verdienste von Vochezer seit 2002 im Seniorensport gewürdigt. Seine Ehrenämter – Bezirksseniorenwart im Bezirk Allgäu-Bodensee, Ressortleiter Seniorensport im Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Seniorenwart im Süddeutschen Tischtennisverband und Mitglied im Seniorenausschuss des TTBW – wurden besonders hervorgehoben. Dass seine ehrenamtlichen Tätigkeiten durch diese einmalige Ehrung jetzt so gewürdigt wurden, war für Vochezer eine freudige Überraschung.