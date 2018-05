Grünes Licht für Umzug der Reiter

Der Wangener Gemeinderat hat die von der Verwaltung forcierten Umzugspläne des Reit- und Fahrvereins (RFV) an einen neuen Standort südlich der Erba grundsätzlich und einstimmig abgesegnet. Formell wurde mit dem Aufstellungsbeschluss das entsprechende Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Im Detail entschieden ist aber noch nichts. Bereits im März hatten die Reiter selbst grünes Licht erteilt.

Zur Erinnerung: Schon lange arbeitet die Stadt daran, weite Teile des Bereichs Auwiesenwegs frei zu bekommen, um dort Wohnbebauung zu ermöglichen. Dazu gehört auch das RFV-Gelände in der Argenschleife. Heißt: Für die Reiter braucht es einen neuen Standort. Seit 2012 liefen dazu Gespräche, wie Stadtplanerin Melanie Griebe im Rat erklärte.

Dort wurde in der Debatte zum Thema deutlich, dass die Stadträte prinzipiell einverstanden sind mit dem von der Stadt ins Auge gefassten Grundstück hinter dem südlichen Ende der Erba-Bebauung. Am deutlichsten brachte die einhellige Meinung Ursula Loss, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, auf den Punkt: „Bei uns gab es kaum Diskussionsbedarf: Es wird allerhöchste Zeit das auf den Weg zu bringen.“

Viel Arbeit steht bevor

„Auf den Weg bringen“ heißt aber auch, dass noch jede Menge Arbeit vor Verwaltung, Verein und Rat liegt. Zwar gehören laut Griebe große Teile der avisierten, derzeitigen Grünfläche der Stadt. Allerdings gibt es noch keine Detailpläne zur Ausgestaltung der neuen Reitanlage. Dazu ist ein Wettbewerb vorgesehen. In ersten Vorplanungen ist aber neben einer Reithalle samt zweier kleiner Nebengebäude von einem Turnierplatz und einer Pferdekoppel die Rede. Zudem plant die Stadt auf Sicht eine Erschließung des Geländes über die L 320. Auch muss eine Stromleitung unter die Erde verlegt werden. Laut Melanie Griebe plant die EnBW dies aber ohnehin im Zuge des Netzaufbaus auf dem Erba-Gelände selbst.

Trotz der grundsätzlichen Zustimmung zu den Plänen, gab es im Rat eine Reihe von Anregungen und Fragen. GOL-Fraktionschef Tilman Schauwecker fragte nach möglichen Standort-Alternativen und den Parkplatzplänen der Stadt in diesem Bereich im Zuge der Landesgartenschau. CDU-Fraktionsvorsitzender Paul Müller wollte Näheres zu den Kosten wissen. Kosten und Alternativen hätten auch die SPD „umgetrieben“, wie Fraktionschef Alwin Burth sagte. Er bekundete unterm Strich den „Charme“ des Projekts, weil damit Platz im Auwiesenquartier geschaffen werde. Gleichwohl merkte er an: Man greift wieder in die Landschaft ein und muss Flächen verbrauchen.“

Keine Auskunft zu Kosten

OB Michael Lang bekundete, andere Standorte geprüft zu haben, etwa am Herzmannser Weg. Allerdings gebe es „überall Restriktionen“. Im Rat ebenfalls aufs Tapet gebrachten Möglichkeiten in den Ortschaften beziehungsweise in Anlehnung an einen der dort bestehenden Reiterhöfe gab er ebenfalls keine Chance: Wegen der Erreichbarkeit für die Mitglieder sei dem RFV ein Verbleib im selben Stadtquartier wichtig.

Zu den Kosten sagte der Rathauschef nichts Konkretes. Allerdings werde das Projekt scheitern, wenn die Stadt keine Erlöse für das für Wohnbebauung vorgesehene jetzige Reitergelände am Argenbogen erziele. Auch, weil der Reit- und Fahrverein selbst kaum über Einnahmen verfüge. Und zum Flächenverbrauch ergänzte Lang: „Wenn man Wohnraum baut, muss man Flächen verbrauchen.“ Im Auwiesenquartier entstehe dies aber weiter von der Argen entfernt, als dies bei dem bestehenden Vereinsgelände der Fall ist.

Bliebe noch die Verkehrsfrage: Michael Lang und Melanie Griebe verdeutlichten, dass der Stadt eine Zufahrt über die L 320 vorschwebt. Diese sei für die Landesgartenschau „auf jeden Fall nötig“, so der OB. Im Rahmen der Großveranstaltung 2024 seien dann auch „Synergien beim Parken“ am wohl künftigen RFV-Gelände möglich.

Laut Melanie Griebe müsse man sich da aber in Geduld üben. Denn es handele sich um eine Erschließung über eine Landesstraße, und da seien zunächst Gespräche mit dem Regierungspräsidium nötig. Deshalb soll es zunächst eine provisorische Zufahrt für die Reiter durch das Erba-Quartier geben. Laut Lang bekennt sich die Stadt aber nach wie vor zur geplanten weitgehenden Autofreiheit dort.