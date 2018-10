Die im Wangener Adlerquartier ansässige Physiotherapiepraxis „artphysio“ hat durch ein Glücksrad-Gewinnspiel bei den Wangener Welten einen Spendenbetrag von mehr als 1000 Euro sammeln können.

Die Spende wurde laut Pressemitteilung am 25. September in Form von Futter dem Argenhof übergeben. Für einen Euro konnten die Messebesucher ihr Glück versuchen, die Gewinner ihren Hauptpreis selbst auswählen. Zur Auswahl stand eine 60-minütige Entspannungsmassage oder ein 60-minütiges Personal-Training. Auch 20-minütige Massagegutscheine konnte man sich durch einen Dreh am Glücksrad ergattern. „Ein Großteil der Gutscheine wurde auch schon eingelöst“, freut sich Praxisinhaber Artur Müller über das Feedback.

Und auch Christiane Rohn, Vorsitzende des Argenhofs, ist begeistert: „Gerade wenn man den bevorstehenden Winter betrachtet, können wir Futter immer sehr gut gebrauchen.“ Neben einer Selfie-Aktion und der seit rund zwei Jahren bestehenden Patenschaft für den Esel Augustin war dies laut Mitteilung das dritte Engagement der Physiotherapiepraxis für den Argenhof. „Auch in Zukunft wollen wir etwas zum Gemeinwohl aller Lebewesen beitragen und den Argenhof unterstützen“, bekräftigt Artur Müller, dass weitere Aktionen geplant werden.