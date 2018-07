Glückliche Gesichter bei Zeugnisübergabe

In einem festlichem Rahmen haben insgesamt 30 Schüler am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW) ihre Abschlusszeugnisse bekommen. Es gab einen Preis und acht Belobigungen, teilt die Schule mit. Schulleiter Raimund Frühbauer betonte in seiner Rede den Wert des mittleren Bildungsabschlusses.

Andreas Wernet, Abteilungsleiter Beruflicher Übergang, führte durch den Abend. Er gratulierte den Absolventen und bedankte sich bei Eltern und Lehrern. Er freute sich mit den Schülern, die jetzt ganz verschiedene Wege einschlagen – vom Steuerfachangestellten, über die Krankenschwester bis hin zum Pumpenmechaniker. So bunt ist das Ausbildungsspektrum, für das sich die Schüler entschieden haben.

Neben der Mittleren Reife haben die Schüler auch eine kaufmännische Grundbildung erworben. Kaufmännische Inhalte wurden in der Übungsfirma und im Rahmen der Arbeit für die Juniorenfirma „Weltladen El Sol“ vermittelt. Mit dem kurzweiligen Vergleich zu James Bond, der seinen Martini geschüttelt und nicht gerührt trinkt und so mit seinem Wissen über Moleküle und die Eigenschaft von Alkohol seinen Martini genießen könne, ohne betrunken zu werden, sorgte Schulleiter Raimund Frühbauer für gute Laune. Aber auch der ernste Gedanken kam nicht zu kurz: „Sammelt das ganze Leben Wissen an und nutzt es“, so sein Credo. Eine Rede eines Schülers und eine Bilderpräsentation rundeten neben einem bunt gefüllten Büffet die Abschlussfeier ab.

Der „Leonhardt & Spöri-Förderpreis“, der neben den schulischen Leistungen auch soziale Aspekte honoriert, ging in diesem Jahr an Sarah Bitterwolf, die neben hervorragenden schulischen Leistungen auch durch Sozialkompetenz punktete.