Get the Cat bringt Contemporary in den Schwarzen Hasen

Die Band Get the Cat tritt am kommenden Freitag, 18. Januar, ab 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Beutelsau auf. Get the Cat bringt Contemporary Blues nach Wangen, heißt es in der Ankündigung. „The Way To My Heart“ heißt das neue Album und Programm der Gruppe. Get the Cat greift viele verschiedene musikalische Einflüsse auf. Inspirationen von Little Feat, Bonnie Raitt bis zu Keb Mo werden zu einem ganz Sound verarbeitet, so die Mitteilung weiter. Prägend dabei seien die warme Stimme von Melanie Bartsch, Jens Filsers Gitarrenspiel und das groovige Fundament des Bassisten Till Brand und des Schlagzeugers Bernd Oppel. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.