Gesucht: ehrenamtliche Bewährungshelfer für Wangen

Historie

Der erste Bewährungshelfer in Ravensburg nahm 1956 seine Arbeit auf. Die ehrenamtliche Bewährungshilfe startete 1987 in Ravensburg als ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg, sie nahm dann 2007 unter der Trägerschaft der „Neustart gGmbH“ richtig Fahrt auf. Seit dem 1. Januar 2017 ist die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (BGBW) eine Anstalt des öffentlichen Rechts in staatlicher Trägerschaft. Sie übernimmt die Aufgaben der Bewährungshilfe, Gerichtshilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs. In puncto Intensität der ehrenamtlichen Bewährungshilfe hat Baden-Württemberg unter allen Bundesländern ein Alleinstellungsmerkmal.

Struktur

Landesweit sind rund 480 haupt- und 600 ehrenamtliche Mitarbeiter für die BGBW tätig. Ravensburg ist dabei eine von neun Einrichtungen im Land, ihr Einzugsbereich umfasst die Landkreise Ravensburg, Bodensee, Biberach sowie großteils Konstanz und zu einem kleinen Teil Sigmaringen. Zur Einrichtung Ravensburg mit ihren gut 30 Haupt- und 83 Ehrenamtlichen, die wiederum etwa 1200 bzw. 165 Klienten betreuen, gehören die Außenstellen Singen und Konstanz. In der ehrenamtlichen Bewährungshilfe der Einrichtung Ravensburg ist Wangen eines von neun Teams, hier sind derzeit sechs Ehrenamtliche für 19 Klienten zuständig. Weitere Teams gibt es in Ravensburg (4), Biberach, Friedrichshafen, Konstanz und Singen.

Bewährungshilfe

Setzt das Gericht bei der Verurteilung eine Freiheitsstrafe zur Bewährung aus oder wird der Strafrest zur Bewährung ausgesetzt, kann der Verurteilte für die Dauer der Bewährungszeit einem Bewährungshelfer unterstellt sein. Im Fall der sogenannten Führungsaufsicht muss ein solcher bestellt werden. Ein Bewährungshelfer achtet auf darauf, dass gerichtliche Auflagen und Weisungen erfüllt werden, er dokumentiert und berichtet über den Verlauf der Bewährung und Betreuung. Hauptziel ist, dass die Klienten nicht erneut straffällig werden. Als weitere Aufgaben unterstützen ehrenamtliche Bewährungshelfer ihre Klienten bei sozialen und/oder wirtschaftlichen Problemen.

Infoveranstaltung

Die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (BGBW) sucht ehrenamtliche Mitarbeiter in Wangen und im Württembergischen Allgäu. Deshalb gibt es am Dienstag, 18. September, um 19.30 Uhr eine Infoveranstaltung im evangelischen Gemeindehaus Wangen, Bahnhofsplatz 6. „Wir brauchen Verstärkung, wir könnten uns gut verdoppeln“, sagt Klaus Schwarz, Bewährungshelfer von der Einrichtung Ravensburg. Ehrenamtliche sind mindestens 21 Jahre alt und haben ein eintragungsfreies polizeiliches Führungszeugnis. Nach einem Aufnahmegespräch bekommen sie einen Einführungskurs, in dem rechtliche Grundlagen, Dokumentation oder Kommunikation vermittelt werden. Zudem gibt es regelmäßige Teamtreffen und Fortbildungen. Gezahlt wird eine Aufwandspauschale von 30 Euro pro Klient und Monat. Infos gibt es bei Alfons Siebert, E-Mail: alfonssiebert@hotmail.com, Telefon 07522 / 20214 oder allgemein unter www.bgbw.landbw.de. (sz/bee)