Gesang und Spiel füllen das Gotteshaus

Das traditionelle Adventskonzert des Rupert-Ness-Gymnasiums (RNG) am Montagabend in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Martin ist erneut ein Höhepunkt der musikalischen Vorweihnachtszeit gewesen. Die Chorleiter Stefanie Müller-Deuschle und Bernhard Ladenburger sowie Steffen Deuschle als Orchesterleiter hatten in den vorangegangen Wochen viel Zeit und Mühe aufgebracht, um die unterschiedlichen Klangkörper zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen.

Gleich das zu Beginn gespielte „Once in Royal David’s City“ von Henry Gauntlett ließ aufhorchen. Wurde hier doch ein Stück treffend umgesetzt, das zu den weltweit bekanntesten englischen Weihnachtsliedern gehört. Unter der Überschrift „Bekannt und englisch“ ist auch Charles Dickens Roman „Eine Weihnachtsgeschichte“ zu finden, der für die Bühne als „Scrooge und die Geister der Weihnacht“ aufbereitet wurde. Daraus sang der Chor der fünften Klasse „And Scrooge said Humbug“, etwas später kam der Eltern-Lehrer-Chor und Solist Moritz Binger beim „Christmas Present“ hinzu.

„Shine Your Light“ war der Titel für den aus den Klassen 6 und 7 gebildete Jugendchor, der dazu aufforderte, das Licht in jedem Einzelnen zum Leuchten zu bringen. Die Reihe der beliebten Weihnachtslieder setzte sich mit „Carol of the Bells“ fort. Der stimmlich bereits gut geschulte Mittel- und Oberstufenchor sang den Text von Peter Wilhousky, das Unterstufenorchester umrahmte den Gesang mit der Musik des ukrainischen Komponisten Mykola Leontovych.

In die Welt der großen Ballette von Peter Tschaikowsky entführte der „Marsch“ aus dem „Nussknacker“. Eindrücklich wurde vom Mittel- und Oberstufenorchester jene Szene aus dem ersten Akt vor Augen geführt, die sich am Weihnachtsabend im Hause des Bürgermeisters Silberhaus abspielt. Dann waren die Besucher gefordert. Gemeinsam wurde der „liebe Advent“ mit seinen nach und nach angezündeten Kerzen besungen.

Auch Bach erklingt

In Gedanken summte der eine oder andere sicherlich mit, als beim „German Carol Festival“ eine Reihe der schönsten deutschen Weihnachtslieder zum Klingen gebracht wurde: „Oh du Fröhliche“, „In dulci jubilo“ oder „Ihr Kinderlein kommet“. Sich nicht länger in beschaulicher Vorfreude wiegend galt es, nachdem ein lautes „Rise up“ zu vernehmen war. Solist Magnus Rusch und die Chöre der Klassen 6 bis J2 zeigten auf, was laut Rage Emerson „On Christmas Morn“ zu singen ist.

Das Herz wurde mit Musik von Johann Sebastian Bach ganz weit, als sowohl die Jugendchöre als auch der aus Eltern und Lehrer gebildete Chor bekannten: „Jesus bleibet meine Freude“. Die hier zugrundeliegende Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ basiert auf der „Leipziger Fassung“. Bach übertrug den für den Advent geschriebenen Text auf das Marienfest, „da in Leipzig im Advent die Bußzeit herrschte und nur am ersten Adventssonntag Kantatenmusik aufgeführt werden durfte“.

Wer kennt den Film „The Prince of Egypt“ nicht? Und wer hat das aus Mariah Carey und Whitney Houston gebildete Duo nicht vor Augen und Ohren, das den von Stephan Schwartz geschriebenen Titel „When You Believe“ interpretierte? Chor und Orchester machten daraus ein emotional nachvollziehendes Gesamtwerk.

Der Instrumental-Track des „Trans-Siberian Orchestra“ aus dem Jahr 2004 mit dem geheimniswollen Namen „Wizards in Winter“ hatte das Publikum gerade im wörtlichen Sinne „verzaubert“, als mit dem „Libera nos Domine“ der abschließende Höhepunkt des Abends folgte. Der in Taizé so gern gesungene Kanon erfüllte nicht nur den Chorraum, sondern erfüllte das gesamte Gotteshaus. Die Wiederholung war so recht dazu angetan, dieses „Erlöse uns, Herr!“ mit hinaus in die dunkle Stadt zu nehmen.