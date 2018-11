Gesamtelternbeirat der Kindergärten wählt neuen Vorstand

Der Gesamtelternbeirat der Wangener Kindergärten (GEB) hat auf seiner konstituierenden Sitzung einen neuen Vorstand gewählt. Der langjährige Vorsitzende Christian Velsink konnte sein Amt nicht weiterführen, da seine Kinder den Kindergarten verlassen haben. Außerdem kandidierte Susi Riedesser nicht weiter als Schriftführerin.

Laut Mitteilung des Beirates wurde Sarah Walker-Macher, aus der Kindergartenstätte Haid, zur neuen Vorsitzenden gewählt. Suzan Kostadinovic aus dem Kindergarten St. Michael wurde stellvertretende Vorsitzende. Harald Ohlinger aus der Kindergartenstätte St. Monika wurde als Kassierer in seinem Amt bestätigt. Steffen Gabriel aus der Kita St. Raphael in Primisweiler ist neuer Schriftführer.

Vor den Wahlen blickte Christian Velsink auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück und stellte die Arbeit und Aufgaben des Gesamtelternbeirats vor. Jochen Piecuch stellte sein langjähriges Projekt „Suchtprävention durch Klettern“ vor, dass mit Vorschulkindern in der Kletterhalle Amtzell durchgeführt wird, so der Pressetext weiter. Auch in diesem Kindergartenjahr werde diese Aktion stattfinden. Die Termine werden Anfang des kommenden Jahres in den Einrichtungen bekanntgegeben.

Bei der Sitzung anwesend waren auch die Stadträte Mathias Bernhard, Werner August Müller, Reinhold Meindl und Siegbert Schlor. Müller bedankte sich für die mehrjährige Arbeit und das Engagement bei Christian Velsink und wünschte dem neuen Vorstandsteam eine gute und erfolgreiche Arbeit. Zum Abschluss des Abends konnten sich die Teilnehmer die Einrichtung des Kindergartens Gottesacker, der die neuen Räumlichkeiten für die GEB-Sitzung zur Verfügung gestellt hatte, besichtigen.