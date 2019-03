Am Samstag, in der Zeit zwischen 12.25 und 13.20 Uhr, ist in der Paradiesstraße in Wangen ein geparkter Mercedes GLC Kombi von einem bislang unbekannten Fahrzeug massiv beschädigt worden. Dies berichtet die Polizei.

Der betreffende Pkw stand in einer Parkbucht in der Nähe einer Bäckerei. Die Beschädigung befindet sich im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen.