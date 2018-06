Gemeinschaftliches Musizieren bringt Lebensfreude

Es spricht für eine Schule, wenn 140 ihrer Schüler in einen der angebotenen Chöre singen und 130 junge Menschen Mitglied im Schulorchester sind. Und das dazu noch in Zeiten von Facebook, Instagram, Twitter und Co. Welche Freude das gemeinschaftliche Musizieren machen kann, das war am Samstag wie auch am Sonntag zu spüren. In zwei ausverkauften Konzerten wurde viel Spiel- und Lebensfreude vermittelt.

Zunächst einmal das Mittel- und Oberstufenorchester. Was Steffen Deuschle da aufgebaut hat, geht weit über ein normales Schulorchester hinaus. Die für „b hoch 3“ ausgesuchten Stücke mit ihrem musikalischen Anspruch waren hörenswert und begeisterungswürdig. Zu allem setzte das Orchester noch durch das Trompetenregister wirkliche Glanzpunkte. Nicht zuletzt erwies sich Steffen Deuschle als ebenso engagierter wie temperamentvoller Dirigent.

Alle Bereiche der Musik abgedeckt

Dann der Chor, der sich aus unterschiedlichen Altersstufen zusammensetzt und von Bernhard Ladenburger geleitet wird. Immer wieder konnte man in der Vergangenheit miterleben, mit welcher Freude der Dirigent und seine Sänger an ihre Aufgaben herangehen und die eigene Begeisterung dann auf die Zuhörer übertragen.

In bunter Reihenfolge wurde das aus allen Bereichen der Musik bestehende Programm vorgetragen. Da erklang ein geistlicher Gesang neben dem der schwedischen Popgruppe ABBA, da wurde dem amerikanischen Rhythm and Blues-Musiker John Legend Referenz erwiesen und mit dem Jazz-Standard „Birdland“ von Joe Zawinul und mit dem Text von Jon Hendricks Interpretationsgabe gezeigt. Auch „Tuxedo Junction“ von Buddy Feyne riss mit. Vor allem, weil Miriam Knöpfler hier ihre ausdruckstarke Stimme erschallen ließ: „Way down South, in Birmingham – I mean South, in Alabama“.

Nach der Pause beschwor der Chor die „A Thousand Years“-Liebe, erinnerte mit „Everything“ und Michael Bublé an das „große Glück der wahren Liebe“ und beschwor mit dem Song von Annette Humpe den Moment, der zu der Aussage befähigt: „So soll es sein, so kann es bleiben.“ „Drive my car“ führte zu den Beatles und „Flashlight“ schließlich zum Solo von Marisa Ullmayer und mit den Knicklichtern, die die Sängerinnen und Sänger schwangen, zum umjubelten Ende der Gesangsdarbietungen.

Judith Schellmann mit anmutiger Stimme

Das Orchester entführte gleich zu Beginn in die Welt von Andrew Lloyd Webbers „Phantom der Oper“, sorgte dafür, dass Judith Schellmanns anmutige Stimme bei „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ die Herzen des Publikums berührte, wie die Instrumentalisten doppelt und dreifach bei Ludwig van Beethovens „Sinfonie Nr. 5“, die auch die „Schicksalssinfonie genannt wird, aufhorchen ließen. Der erste und zweite Satz war für die Liebhaber der klassischen Musik ein wunderschönes Erlebnis.

Wenngleich nicht alle bei der Uraufführung in Paris davon begeistert waren, so ist Maurice Ravels „Boléro“ heute nicht mehr aus den Konzertsälen wegzudenken. Der „einfache Rhythmus in Endlosschleife“ entzündete auch in der Wangener Stadthalle ein Feuer der Begeisterung. Nicht weniger gefiel die „Rache der Sith“ aus „Star Wars III“ sowie der „Cerf-volant“ (Drachen), den Bruno Coulais auf die Reise geschickt hatte und der nun vom Orchester und zwei gesonderten Gesangsgruppen weiterbefördert wurde.

Mit dem Lied „The Rose“ betrat Lotta Vochezer die Bühne, die sonst am ersten Pult der Violinen saß, für Bianca Buhmann kam der Augenblick des Solos bei dem durch Ella Eyre bekannt gewordenen Titel: „We Don’t Have to Take Our Clothes Off“. „Gladiator“, der Soundtrack aus dem gleichnamigen Film von Hans Zimmer, und der ewig junge „Cancan“, das Meiststück von Jaques Offenbach, rundeten die gelungenen Beiträge des RNG-Orchesters ab.

Bleibt noch zu erwähnen, dass Kineret Dalumpines und Jannik Dreher versiert und charmant durch das Programm führten.