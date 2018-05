Gelungene und weniger gelungene Maischerze im Raum Wangen

In der Nacht auf den 1. Mai haben Scherzbolde auch in Wangen wieder ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. Wie in jedem Jahr gab es am Tag danach neben gelungenen auch weniger spaßige Aktionen zu sehen.

Das Wangener Wohngebiet ist seit 1. Mai eine „Grill-Feinstaubzone“. Dies besagt ein Schild, das zumindest noch am Dienstag an der nördlichen Zufahrt kurz hinter dem Kreisel beim Gesundheitszentrum stand. Wegen der Feinstaub-Grenzwerte ist demnach „Grillen nur für Grills mit Rußpartikelfilter der Klasse 4 (grüne Plakette) erlaubt“. Der Verfasser des Schilds ist ein „Amt für ordentliche Öffnung (es gehrt um die Wurst)“, er bezieht sich dabei auf „Paragraf 08-15;M.Ai.Sch.Erz“.

Ebenfalls seit der Mainacht grast ein Rinderherde friedlich an der B 32, und zwar auf der Wiese zwischen Toom-Baumarkt und Bestattungsunternehmen Stauber. Die Kühe und Kälber sind die hölzernen Werbeträger einer örtlichen Käserei und haben wie beim Almabtrieb einen Kranz um den Hals. Inmitten der Herde steht ein kleiner Maibaum, auf der Einzäunung steht „In Wanga bleibt ma hanga Mmmuuuhh“.

Ebenfalls tierisch ging es am 1. Mai in Kißlegg zu: In Rempertshofen tauchte über Nacht ein Zebrastreifen für Tiere auf. Hier mussten Autofahrer am Feiertag also auch für Katzen, Hunde, Kühe und Co bremsen.

Weniger witzig waren zwei „Maischerze“ im Bereich des Parkplatzes P 14 am Scherrichmühlweg. Hier wurde ein Abfallcontainer für Metall umgekippt, die Dosen und Deckel waren auf Gehweg und Wiese verstreut. Einige Meter entfernt auf dem P 14 wurde ein Kleinwagen auf Bierkästen aufgebockt. Wegen groben Unfugs ermittelt in den beiden Fällen die Polizei. Sie sucht auch Zeugen für eine Sachbeschädigung in der Richthofenstraße. Dort verursachte ein unbekannter Täter laut Polizei mehrere tausend Euro Schaden, als er in der Nacht auf Dienstag mindestens sechs Eier gegen eine Hausfassade warf. Weitere Fälle von Sachbeschädigungen gab es auf einer Holzbrücke in den Fronwiesen, wo Bretter herausgebrochen wurden. Ein weiteres Beispiel für Zerstörungswut gab es am Atzenberg, wo ein großer Topf voller Stiefmütterchen auf den Kopf gestellt wurde.