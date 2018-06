Geehrt wird jetzt auf dem Postplatz

22 Jahre ist es her, dass die Leichtathletik-Abteilung der MTG Wangen erstmals einen Altstadtlauf initiierte. Am 16. Juni wird die 23. Ausgabe über die Bühne gehen. Neu ist, dass die Sieger auf dem Postplatz geehrt werden, wo auch die Altstadthockete des Gesamtvereins (wieder) stattfindet. Auf dem Marktplatz wird dadurch Platz geschaffen für eine Präsentation der Sponsoren, die Verpflegung der Sportler entlang der Kirchenmauer und einen besseren Zugang zum Rathaus.

„Wir wollten den Marktplatz entzerren“, erklärt Otto Joos, Teil des neunköpfigen Altstadtlauf-Organisationsteams und einer der Gründerväter. Die Tribüne wird daher vor dem Hotel Alte Post aufgebaut, die gesamte Verpflegung in die Unterstadt verlegt. Auf diese Weise gibt es Weitläufigkeit auf dem Marktplatz, die anderweitig genutzt werden soll: „Wir denken, dass es so etwas entspannter wird.“ Beibehalten wird die zweigeteilte Siegerehrung. Joos: „Wir werden die Bambini und Schüler nach deren Läufen gegen 16.15 Uhr ehren.“

Ehren könnten sich die MTG-Leichtathleten inzwischen auch selbst. 22 Jahre Altstadtlauf haben eine ganze Menge an Zahlen und Rekorden mit sich gebracht. Zusammengerechnet waren 25 072 Teilnehmer mit dabei. „Sie haben insgesamt 98 743 Kilometer zurückgelegt und damit mehr als zweimal die Erde umrundet“, erzählt Mitorganisator Reinhold Meindl, der auch noch andere Statistiken parat hält: 1996, beim ersten Altstadtlauf, beteiligten sich 268 Läufer. 1869 Laufsportbegeisterte zählten die Organisatoren 2008 – so viele wie nie zuvor und nie mehr danach. „Damals war unser Altstadtstolperer gerade einmal sechs Jahre alt“, weiß Meindl.

Viele Jahre war der beliebte Gruppenlauf Garant dafür, dass die Teilnehmerzahlen schwindelerregende Dimensionen erreichten. Zwischenzeitlich hat sich der Altstadtlauf bei rund 1100 Mitmachern von den Bambini über die Stolperer bis hin zu den ambitionierten Läufern im Hauptlauf eingependelt. „Schön wäre es, wenn wir die Gruppe der älteren Schüler noch mehr erreichen könnten“, sagt Otto Joos. Vor zwei Jahren hat man sich vonseiten der Organisatoren deshalb für eine neue Wertungskategorie entschieden: „Weiterführende Schulen können sich jetzt auch am Stolperer beteiligen und deren Schüler in der Menge mitlaufen.“

Um 2018 nochmals einen weiteren Anreiz zu schaffen, erhalten in dieser Kategorie alle Schulen einen Preis. Sieger wird beim Altstadtstolperer-Schullauf im Übrigen jene Schule, die in Abhängigkeit ihrer Gesamtschülerzahl die meisten Teilnehmer an den Start und ins Ziel bringt.

Auf der Zielgeraden sieht sich auch Otto Joos selbst. „Ich möchte noch bis zum 25. Altstadtlauf dabei sein und mich dann zurückziehen“, kündigt er an. Zwar steht hinter ihm mit Tobias Schneller, Reinhold Meindl, Uli Steib, Uli Blas, Christoph Schmidt, Sandra Jeschke, Jürgen Ebert und Magnus Specht ein eingespieltes Team, seine „Rolle“ als Verantwortlicher für die Bereiche Sponsoren und Behörden wolle aber dennoch keiner übernehmen, sagt Joos. „Das heißt also: Nachfolger gesucht. Es dürfen auch gerne zwei oder mehr sein.“

So läuft der Altstadtlauf ab

Anmeldungen zum 23. Altstadtlauf am 16. Juni werden noch bis zum 14. Juni unter Angabe von Name, Jahrgang, Adresse und gegebenenfalls Verein oder Schule unter www.altstadtlauf-wangen.de, Rufnummer 07522 / 909224 oder Fax 07522/ 7729630 angenommen. Nachmeldungen (ohne T-Shirt!) sind auch noch im Rathaus bis eine Stunde vor dem Start zu einem Aufpreis von drei Euro möglich. Achtung: Anmeldungen für den Altstadtstolperer mit Nennung des Mannschaftsnamens müssen bis spätestens 11. Juni eingegangen sein. Ist dies erfolgt, kann bis einschließlich 14. Juni die Gruppengröße erhöht werden. Die Startgebühren belaufen sich auf sechs Euro für Kinder und Schüler (mit T-Shirt), vier Euro für den Altstadtstolperer-Schullauf, sechs Euro für den Altstadtstolperer-Firmenlauf und zehn Euro für Aktive (jeweils ohne T-Shirt).

Gestartet wird der Altstadtlauf traditionell mit den Jüngsten (Jahrgang 2011 und jünger) um 15 Uhr. Nach den Schülerläufen (ab 15.20 Uhr) erfolgt gegen 16.15 Uhr die Siegerehrung der bis dahin ausgetragenen Läufe. Um 17 Uhr fällt der Startschuss für den Altstadtstolperer, um 17.45 Uhr für den Hauptlauf über sechs Runden und 5590 Meter.

Der Altstadtlauf ist bei jeder Witterung. Details gibt es über die Homepage www.altstadtlauf-wangen.de oder die in vielen Geschäften ausliegenden Flyer.