Wenn Lore Kipphan aus ihrem bewegten Leben erzählt, dann gerät man als aufmerksamer Zuhörer ins Staunen. Die in Primisweiler geborene Mundartdichterin hat viele Höhen und Tiefen erlebt und insbesondere die unterschiedlichen Krisensituationen in Gedichten verarbeitet. Dazu zählen auch die Mundartgedichte übers Alter und Älterwerden. Sie sind entstanden, als die 62-jährige ihre pflegebedürftige, zunehmend demente Mutter bis zu deren Tod begleitete.

Mit dichten Worten bringt die aufmerksame Beobachterin Lore Kipphan Erinnerungen aus dem Alltag zur Sprache, die an Schärfe und Treffsicherheit kaum zu überbieten sind. Nichts wird beschönigt, nichts verklärt, und doch schimmert durch alle Gedichte ein Strahl von Hoffnung und Humor – und besonders „Altersweisheit“: „Alt werden…loslassen…Abschied nehmen…von dem…was man …bis dahin…voll Freude…mit Mühe…erobert hat…der schwere Teil.“

„Dia Sonne scheint, scheint au fir mie“

Dass das Älterwerden und das Alter kein leichter Spaziergang sind, weiß Kipphan aus eigener Erfahrung. In den letzten 20 Jahren hat sie als Postbotin gearbeitet, dabei unzählig viele Kilometer zu Fuß oder mit dem Postauto zurückgelegt. Jetzt macht ihr eine schwere Arthrose im Knie zu schaffen. Dabei hat sie in ihrem bisherigen Leben keine schwere Arbeit gescheut. So schreibt sie in ihrem Gedicht „Verbeige“: „gärtnere….sich bucke….na kniale…mit de Händ na lange…Kinder aufziah…Kranke und Alte pfleage…sich nab beige…vors Bett na kniale…ebber wäsche…und anzieh…dia Arbete …sind wia beatta.“ Und in allem sieht die unermüdliche Schafferin einen Sinn: „Ganz egal wia alt I bin, immer hot des Leabe Sinn. Dia Sonne scheint, scheint au fir mie.“

Dass das Leben im Alter auch glückliche Momente mit sich bringt, ist ein wertvoller Teil ihrer reichen Lebenserinnerungen. Die Mundartdichterin bringt dies in ihrem Gedicht „Der Alte“ so auf den Punkt: „Er ist überrascht…glücklich…verwirrt…außer sich…Er hatte sich eingestellt…auf Ruhe…Besinnlichkeit…Zipperlein pflegen…Doch jetzt…stürmisches Herzklopfen…schwitzende Hände…feurig-heiße Wangen…Er ist verliebt…er möchte das Tanzbein schwingen…und sie auch.“

Die fortschreitende Demenz der betagten Mutter konfrontierte die Autorin hingegen mit der dunklen Seite des Alters. „Irrgarte“ nennt sie das Gedicht, das die Situation eines Demenzerkrankten beschreibt: „Iberall suache…im Augeblick…in de Erinnerung…im Denke…iberall…stecka bleiba…nimme weiter komme…nix verstong…ä Ende winsche…hoffa…dass es denn…weitergoaht.“

Die Suche und Sehnsucht nach Heimat hat die frühere Primisweilerin bei ihrer Mutter immer wieder aufs Neue erlebt. Diese „Sehnsucht nach Heimat“ verdichtete sich in Erinnerungen aus der Kindheit, wo der Herd und das Kochen im Mittelpunkt stand. Die wohl schlimmste Begegnung war für die alternde Mutter die Konfrontation mit einem „Ärzte-Tribunal“, das bei ihr die Diagnose „Demenz“ feststellte. Die verzweifelte alte Mutter brachte nur immer wieder diesen einen Satz hervor: „I bin so unwert, i bin so unwert…!“

Für Lore Kipphan ist das Schreiben von Gedichten wie eine Therapie, oder eine Art von „Intuition“, wie sie es nennt. Seit ihrer Kindheit und Jugend hat sie immer wieder kleine Gedichtzeilen verfasst. Inzwischen sind drei kleine Gedichtbände entstanden: „Licht – Schatten“ (1998); „Alltag“ (2003) und schließlich „U-verblümt gschwätzt.“ (2011).

Warum aber gerade Mundartgedichte? Dazu meint die Autorin: „Durch die Rückkehr ins Dorf (Primisweiler) lernte ich meine Familie und meine ursprüngliche Mundart neu kennen.“ Vieles davon habe sie einfach aufgefangen, auf Notizblöcken aufgeschrieben und von ihrer betagten Mutter übernommen. Und als deren Demenz sich verstärkte, war es die Familie, die ihrer Mutter dann den nötigen Beistand schenkte: „Mei Muatter isch dement. Am Wochaend bleib I bei re, oi Nacht und oin Dag. Wenn I gang sagt se: Loasch mie wieder ganz alloih. Mei Schweschter stoht neba uns. Wenn se dia grad it sieht, koiner se hebt, fiehlt se sich elloih glasse.“

Bei all den schweren Erfahrungen und Lebensumständen hat Lore Kipphan ihren Humor nie verloren. Manchmal ist es auch einfach Galgenhumor: „Wenns Elend s nackete Fiedele zeuget, denn isch dr des go bald verdleudet. Hoksch oimal in de Scheiße dinna, kaschs Land it so leicht wieder gwinna.“ Bei allem Galgenhumor gibt sie ihren Lesern jedoch noch ein Lebensmotto mit auf den Weg: „Denke nie, so ist es, so soll es bleiben. Wage das Leben, einen neuen Anfang, an jedem Tag.“