Göser beendet Saison mit Platz zwei im Bergrennen

Der Wangener Rennfahrer Günter Göser ist beim letzten Rennen der Saison, dem Bergrennen Eichenbühl, Zweiter geworden. In der Deutschen DBM/DMSB-Automobil-Bergmeisterschaft 2018 wurde Göser mit seinem Opel Kadett Gesamtzweiter.

Es war ein an Spannung kaum zu überbietendes Rennwochenende im unterfränkischen Eichenbühl, an dem auch Günter Göser mit seinem Opel Böhm Kadett C Coupé 16 V teilgenommen hat. Das Bergrennen Eichenbühl stellte den Endlauf und endgültigen Entscheidungspunkt der diesjährigen Deutschen Automobil-Bergmeisterschaft und der beiden DMSB-Bergcups 2018 dar.

An beiden Tagen, im Training sowie am Rennsonntag, herrschte pure Spannung, vor allem im Kampf um die Deutsche Meisterschaftskrone. Da alle fünf Piloten, die noch um den Titel kämpften, punktemäßig ganz dicht beieinanderlagen, war nicht klar, wie die Meisterschaft ausgehen würde. Alle fünf Kontrahenten waren an diesem Wochenende in Eichenbühl am Start.

Darunter war auch der aus Wangen stammende Günter Göser, der mit seinem Opel Böhm Kadett 16V am Trainingssamstag die wichtigen zwei Zusatzpunkte für die Deutsche Meisterschaft holen konnte. So füllte der Allgäuer sein Punktekonto ein weiteres Mal.

Am Rennsonntag wurde es für alle Teilnehmer richtig spannend. Durch Vorfälle im Training und beim Renngeschehen rutschten die Fahrer abermals zusammen, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur um 0,2 Punkte verpasste Günter Göser den deutschen Meistertitel in der „E1 Überliterklasse“. Dennoch freute er sich laut Mitteilung über seinen zweiten Platz in der Bergmeisterschaft. Es ist das gute Ende einer absolut zufriedenstellenden Saison für den Allgäuer. Göser holte in der nun beendeten Rennsaison 2018 achtmal Platz eins sowie einmal Platz zwei.

Gösers beste Saisonresultate: Deutscher Vizebergmeister in der Automobil-Bergmeisterschaft; sechster Platz im DMSB-Automobil-Bergcup für Tourenwagen; dritter Platz in der Gesamtwertung der KW-Bergcup-Rennserie International; erster Platz in der KW-Bergcup-Rennserie International in der Klasse bis 3000 ccm E1.