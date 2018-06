Furioser Auftakt der MTG-Kleinschüler

Mit einem furiosen ersten Drittel haben die Eishockey-Kleinschüler der MTG Wangen den Grundstein für einen in der Höhe überraschenden 7:3-Sieg (4:0, 2:1, 1:2) gegen den ESC Kempten gelegt. Das berichtet der Verein.

Ein genauer Schuss in das rechte obere Eck des Kemptener Goalies (Konstantin Lehmann auf Zuspiel von Tim Nunnenmacher) gleich in der zweiten Spielminute schockte offensichtlich den Gegner. Das 2:0 nur zwei Minuten später besorgte Kathrin Hofmann im Alleingang. Und drei Minuten später, in der 7. Minute, sorgte Niklas Helmer mit dem dritten Tor für Wangen für die Vorentscheidung. Eine Minute vor Ende des ersten Spielabschnitts dann ein weiterer Torerfolg für die Wangener. Konstantin Lehmann auf passgenaues Zuspiel von Tim Nunnenmacher.

Das zweite Drittel war zunächst von mehreren Strafzeiten auf beiden Seiten geprägt, und für zehn Minuten stockte auf beiden Seiten der Spielfluss. In der 31. Minute markierte ein schöner Schlagschuss von Konstantin Lehmann (Zuspiel Nico Thanner) das 5:0 für Wangen. Kurz darauf erzielte Kempten sein erstes Tor, postwendend von Tim Nunnenmacher mit dem 6:1 beantwortet.

Im dritten Spielabschnitt gelangen dem ESC Kempten zwei weitere Tore. Doch ein weiteres Tor des Wangener Eishockeynachwuchses durch Tim Nunnenmacher (56., Zuspiel Samuel Leonhardt) machen dann alles klar.

MTG: Diego Schniepp, Konstantin Lehmann, Robin Gathof, Samuel Leonhardt, Tim Nunnenmacher, Nico Thanner, Marius Renz, Constantin Gerlach, Kathrin Hofmann, Igor Fareniy, Jan Kijewski, Robin Kozma. Im Tor David Martin, Simon Laufer.