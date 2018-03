Funky West Coast Jazz mit Arno Haas & The Alvin Mills Project

Packende Melodien, populäre Grooves, mitreißender Fusion-Jazz – all dies bietet der Saxophonist Arno Haas in seinem neuen Programm Funky West Coast Jazz mit dem er am Freitag, 2. Februar, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen zu Gast ist. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, breitet Arno Haas, gemeinsam mit dem Bassisten Alvin Mills, Reiner Scheithauer am Keyboard und Stephan Schuchardt an den Drums als Arno Haas & The Alvin Mills Project das gesamte Klangpanorama des aktuellen West-Coast-Jazz aus. Infos sind unter www.arnohaas.de und www.alvinmills.com und Karten sind unter www.jazzpoint-wangen.de erhältlich.