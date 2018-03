Vor fünf Jahren ist die Landjugend Primisweiler wieder gegründet worden. Seit drei Jahren hat sie den Funken wieder belebt. Am Sonntagabend leuchtete er erneut am Mittelseeweg auf – wie an vielen anderen Orten in der Region auch. Laut Stefanie Poschenrieder vom Vorstand wurden dabei keine Paletten verbrannt, sondern nur Reisig. Rund zwei Tage lang hatte die Landjugend zuvor den Funken aufgebaut.