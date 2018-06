Fußballerinnen stehen im Finale

Die D-Juniorinnen der SGM Amtzell/Haslach bleiben in der Zwischenrunde bei der württembergischen Hallenmeisterschaft ungeschlagen. 36 Mannschaften gingen auf Verbandsebene an den Start, nun gehören die Mädels zu den acht Besten und spielen am 22. Februar im Finale in Weingarten. Sie konnten sich mit vier Siegen und einem Remis in Filderstadt den Turniersieg holen. Die Spiele gingen wie folgt aus: gegen TSVgg Plattenhardt 1:0, gegen SPvgg Gröningen 2:0, gegen TSG Backnang 3:0, gegen Salamander Kornwestheim 1:0, gegen SV Glatten 0:0. Für die SGM Amtzell/Haslach spielten: Franziska Gaus, Michelle Raschka, Lisa Friedrich, Aissatou Diatta, , Emely Stock, Emelie Staudacher Saphira Knoll.