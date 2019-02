Wer am Freitag das Gebäude in der Spinnereistraße 2 betrat, der hatte den Eindruck: Hier hat eine Schule einen Tag der offenen Tür. Einen, wie er an Schulen landauf, landab üblich ist. Doch „normal“ war an diesem Tag wenig. Denn die Freie Schule Allgäu (FSA) war es, die ihre Türen geöffnet hatte. Just am ersten Tag, als die Schließung des Sekundarbereichs endgültig und vollzogen war.

Draußen und auch an der Lindauer Straße hatten Trägerverein und Schule mit Plakaten auf das Informationsangebot hingewiesen. Schon lange geplant und deutlich bevor klar war, dass am 1. Februar der Rechtsstreit mit dem Regierungspräsidium Tübingen wirksam wurde. Und auch drinnen waren Lehrkräfte und Eltern empfangsbereit für die Gäste; es duftete nach heißen Getränken und Gebackenem.

Oben, im ersten Stock, hatte Katrin Weber alles vorbereitet, um Eltern über das für den Grundschulbereich weiter vorhandene Profil der Schule zu informieren. Und in der Tat: Zum 15-Uhr-Termin war trotz der Krise eine Handvoll Interessierter gekommen, so zum Beispiel ein Paar aus Ratzenried samt Tochter.

Während sich die Kleine mit dem Montessori-Lernmaterial beschäftigte, lauschten die Eltern konzentriert dem, was die Schulleiterin zu erzählen hatte. Katrin Weber stellte die Merkmale der FSA vor – und mit mit ihnen auch die Andersartigkeit der Einrichtung: Lernen ohne Druck lautete eines ihrer Stichworte. Auf Kärtchen geschrieben, legte sie das Wichtigste neben- und untereinander. Gefolgt vom individuellen Fördern, kleinen, altersgemischten Lerngruppen oder dem Begleiterprinzip.

Begleiter – so heißen an der FSA die Lehrkräfte. Stammgruppen das, was man andernorts in etwa unter Klassen versteht. Gepaart mit den Stichworten der familiären Atmosphäre und der (nötigen) Elternmitwirkung kommt Weber zum Kern des Schulprinzips: „Das Kind steht im Mittelpunkt.“

Geschehnisse schimmern durch

Die Leiterin bemüht sich an diesem Tag, die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit hinter sich und der kleinen Schar Interessierter zu lassen, als sie weiter das stark von der Montessori-Pädagogik geprägte Prinzip erläutert. Wenngleich: So ganz gelingt ihr dies dann doch nicht. So sagt Katrin Weber: „Alles, was wir tun, hat nicht mit meinem Wohl oder dem des Regierungspräsidiums zu tun, sondern mit dem Wohl des Kindes.“

Da war sie, eine kleine, aber merkliche Spitze gegen jene Behörde, die die Schließung des Sekundarbereichs verhängt hatte. Doch dann fährt die Schulleiterin anscheinend unbeirrt fort: „Ich bin nicht der Lehrer, der vor der Tafel steht, sondern der Begleiter“, erläutert sie. Erst auf einem Teppich kniend, später – wie die Zuhörer – auf einer niedrigen Bank sitzend.

„Es ist nicht alles frank und frei“

Das hat seinen Grund: Wie den Kindern will sie auch den anwesenden Eltern nicht den Eindruck vermitteln, sinnbildlich „über ihnen zu stehen“. Und dazu gehört auch das, was Katrin Weber als nächstes anfügt: Die Kinder dürfen ihre Begleiter duzen – quasi als „Krönung“, wie die Schulleiterin erläutert. Zugleich entkräftet sie ein offenbar herrschendes Vorurteil: Auch an der FSA gibt es Regeln: „Es ist nicht alles frank und frei – auch bei uns nicht.“

Der Blick richtet sich also nach vorne an diesem Tag, der einen tiefen Einschnitt in die Geschichte der mit etwas mehr als zehn Jahren vergleichsweise jungen Schule darstellt. Doch selbst die Schließung hat offenbar Erlebnisse mit sich gebracht, die Katrin Weber nutzt, um auf die Vorzüge der Privatschule darzustellen: Denn als sie von der Verbundenheit der Schüler untereinander spricht, berichtet sie, wie die „Kleinen“ aus der Grundschule den „Großen“, die jetzt woanders unterrichtet werden müssen, eigens verfasste Abschiedsbriefe überreicht haben.

Und da hätten Schützlinge und jeweilige Paten in ganz vielen Fällen noch einmal zueinander gefunden. Und da war er dann, noch ein gelebter Grundsatz an der Freien Schule: dass sich Ältere vor allem anfangs um die Jüngeren kümmern.