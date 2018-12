Der Ortsteil Schomburg feiert am Sonntag, 16. Dezember, die 30-jährige Partnerschaft von Wangen mit Prato. Nachdem in den ersten Jahren der Partnerschaft einige Bürger aus Schomburg an den Fahrten nach Prato sowie an den Festen in Wangen teilgenommen haben, wollte sich auch der SV Haslach daran beteiligen. Die ersten Schritte dazu wurden bereits 1996 gemacht.

Obwohl die Überlegungen beim SV-Haslach schon lange in der Schublade lagen, kamen die Verantwortlichen zu keinem Ergebnis, die Partnerschaft aktiv zu gestalten. Im Bereich Fußball war der Klassenunterschied – kleiner Landverein zur großen Stadt – in den Gedanken immer ein Hindernis. Aber 1996 machten sich Familie Quandt und Familie Ahr auf die Reise nach Prato und suchten nach einem Partner im Bereich Mädchenfußball. Bereits 1997 klappte der Besuch in Haslach mit der Mädchenmannschaft aus Agliana. Diese Freundschaft hielt bis ins Jahr 2000.

Seitdem hatte der SV-Haslach über die Familie Pacini regelmäßigen Kontakt mit dem ACF Prato. Eine wunderbare Freundschaft zwischen dem SV-Haslach und dem ACF Prato begann über viele Jahre hinweg. Die Freundschaft entwickelte sich auch in der privaten Ebene. Der Höhepunkt der Freundschaft war das Fest im Jahre 2010 zum 40-jährigen Frauenfußball in Haslach.

Bilder der Aktivitäten gezeigt

Bei der Feier zum 30-Jährigen Bestehen der Freundschaft werden Bilder der Radtour von Wolfgang Ahr nach Prato, der Besuch des Jubilatechors sowie der Besuch der Musikkapelle Haslach in Prato im Vereinsheim des SV-Haslach gezeigt. Bilder des Staffellaufs von 2018 mit Teilnehmern aus Haslach werden ebenfalls zu sehen sein.