Freude am Musizieren – Jugendmusikschulen laden ein

Alle Instrumente in Aktion erleben und anschließend nach Lust und Laune selbst ausprobieren – so lauten die wesentlichen Zielsetzungen der Musikschultage an den JMS-Zweigstellen. Diese finden Ende Februar und Anfang März statt, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Zusätzlich kann man sich in der Caféteria stärken sowie über Elternvertretung, Förderverein und Franz-Xaver-Bucher-Stiftung informieren. Damit die Freude beim Musizieren auch möglichst groß wird und bleibt, möchte die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu mit der Möglichkeit des Ausprobierens – übrigens ein Angebot, dass sich auch an interessierte Erwachsene richtet – die Wahl des „richtigen“ Instrumentes unterstützen und erleichtern. Mit den Musikschultagen aller Zweigstellen stellt die JMS ihre breite Leistungspalette vor, angefangen bei der Musikalischen Grundausbildung ab 1,5 Jahren, über die Angebote des instrumentalen und vokalen Unterrichts bis hin zu den zahlreichen Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens in Ensembles und Orchestern. Ebenso gibt es Informationen über spezialisierte Angebote für Erwachsene. Termine der Musikschultage sind in Kißlegg, Mensa Schulzentrum, Samstag, 24. Februar; in Wangen, Stadthalle, Sonntag, 25. Februar; in Argenbühl-Eglofs, Gemeinschaftsschule Eglofs, Turnhalle, Samstag, 3. März; in Amtzell, Turnhalle, Sonntag, 4. März; in Leutkirch, Festhalle, Samstag, 10. März; Isny, Kurhaus, Sonntag, 11. März. Beginn ist jeweils um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: Beate Flock

