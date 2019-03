35 Kandidaten für die Gemeinderatswahl, teilweise mehr Bewerber als auf die Listen dürfen, und gute Stimmung bei der Nominierungsversammlung am Freitagabend im Hotel Waltersbühl: Die Freien Wähler Wangen sehen sich in Aufbruchstimmung. Entsprechend optimistisch sehen sie dem Urnengang am 26. Mai entgegen.

„Wir sind gut aufgestellt in den Ortschaften, im Kreis und in der Stadt“, befand Heiko Kloos, der als Wahlleiter fungierte, da er selbst keine Ambitionen für den Einzug ins Stadtparlament hat. „Das lässt mich hoffnungsvoll in Richtung Wahl blicken. Denn die Freien Wähler sollen auch weiter ein gewichtiges Wort mitsprechen können“, sagte er bereits, ehe die ersten Abstimmungszettel ausgeteilt waren.

Auf denen waren später fast überall komplett gefüllte Vorschlagslisten zu finden. Lediglich für die Ortschaft Schomburg mit ihren Teilorten Primisweiler und Haslach hatte sich niemand gefunden, der sich auf dem Ticket der Freien Wähler für einen Sitz im Gemeinderat bewerben will. Ansonsten habe es aber nahezu durchgehend mehr Kandidaten gegeben, als es die Listen letztlich ausdrückten, wie Vereinsvorsitzende Ingrid Detzel betonte. Beispielhaft nannte sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ die Kernstadt und die Ortschaften Neuravensburg, Deuchelried und Leupolz.

OB Michael Lang ist Spitzenkandidat für den Kreistag

Dies sei ein Erfolg der Bemühungen Detzels und der Fraktionsvorsitzenden Ursula Loss, wie an dem Abend mehrfach betont wurde. „Ihr habt einen tollen Job gemacht“, sagte etwa Heiko Kloos. Beide hätten in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Gespräche mit Aspiranten geführt. Wobei die Vereinsvorsitzende ebenfalls hervor hob, dass auch Bürger von sich aus auf die Freien Wähler zugekommen seien.

Detzel selbst kandidiert in ihrem Wohnort Leupolz auf Platz 1, Loss hat diese Position für die Kernstadt inne. Ansonsten gibt es vor allem in der Stadt dahinter bewusst eine Mischung aus aktuellen Stadträten und Neulingen. Wobei OB Michael Lang – er ist bei den Freien Wählern erneut Spitzenkandidat für den Kreistag – erklärte: Letztlich spielten die Listenplätze „gar keine so große Rolle“. Denn: „Die Wähler suchen sich die Leute aus, die sie kennen.“

Entsprechend fiel der Appell von Hermann Schad aus, auch über eigene Ortschaften hinweg, bei der Wahl die jeweiligen Listen der Freien Wähler zu unterstützen: „Da waren wir beim letzten Mal nicht gut, das hat uns den einen oder anderen Sitz gekostet.“ Hintergrund von Schads Äußerung, der für den Kreistag sowie den Gemeinderat kandidiert und auch gern Neuravensburger Ortsvorseher bleiben möchte: 2014 hatten die „Freien“ zwei Ratsmandate verloren. Außerdem spielte er auf die Möglichkeit an, dass die Wähler alle Kandidaten wählten könnten – unabhängig davon, wo sie wohnen.

Stolz machte sich bei dem Verein nicht nur über die gut gefüllten Listen bemerkbar – hier wurden die Vorschläge übrigens allesamt von der Versammlung abgesegnet –, sondern auch über die Mischung der Bewerber, was den Frauenanteil, die unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen sowie die Vernetzung der Kandidaten in Vereinen und Organisationen angeht. Heiko Kloos sprach von einem „breiten Spektrum an Biografien“, was ein „tolles Gesamtbild“ ergebe. Zu diesem gehört auch, dass sich das Gros der derzeit acht Stadträte erneut um ein Mandat bewirbt. Lediglich Albert Maier und Kai Wanner treten nicht wieder an.

Die Freien Wähler haben nach Angaben der Vorsitzenden Ingrid Detzel derzeit mehr als 90 Mitglieder, mit Tendenz zur dreistelligen Zahl. Ihre nächte Mitgliederversammlung steht kurz vor den Kommunalwahlen, am 8. Mai (19.30 Uhr, Gasthaus Blaue Traube), an. OB Michael Lang rückte am Freitag beim Blick auf den 26. Mai auch die parallele Europawahl ins Bewusstsein: „Wir hoffen auf eine gute Wahl – auch für ganz Europa“, sagte er. Auf dieser Ebene handele es sich dieses Mal um eine „ganz wichtige Richtungswahl“.