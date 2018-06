Freibadsanierung ist auf dem Weg

Mit großer Mehrheit hat der Wangener Gemeinderat den Entwürfen für die Freibadsanierung zugestimmt. Damit ist die Grundlage geschaffen, das Baugenehmigungsverfahren für das voraussichtlich im Herbst 2018 startende Großprojekt einzuleiten. Stadt und Rat bleiben damit bei ihrer Linie, kein neues Bad bauen zu wollen.

Im Mittelpunkt steht vor allem die Modernisierung veralteter Technik und die Sanierung maroder Elemente wie den Beckenverkleidungen. Dennoch soll es für Kinder, Senioren, Schulen und Vereine einen Mehrwert geben, wie Stefan Lontzek vom Stadtbauamt erklärte.

Das mit der Planung beauftragte Bäderbau-Büro Richter und Rausenberger aus Gerlingen kalkuliert die Nettokosten aktuell mit etwas mehr als 5,4 Millionen Euro. Zeitlich plant das Büro die Sanierung in zwei Bauabschnitten: Sport- und Nichtschwimmerbecken sowie die Technik sind demnach 2018 an der Reihe. Ein Jahr später sollen der Planschbereich sowie die Wärmehalle folgen (Einzelheiten zu den Planungen: siehe unten).

Debatte um Kosten

In der Diskussion ging es unter anderem um die Kosten, schließlich ist das Freibad neben den Schulen und Kindergärten ein weiteres Millionenprojekt, das die Stadt in Angriff nehmen will. CDU-Fraktionsvorsitzender Paul Müller erklärte allgemein: „Es wäre unsere große Bitte, dass die 5,5 Millionen Euro nicht überschritten werden.“

Hans-Jörg Leonhardt (CDU) regte an, das Freibad künftig in einen Eigenbetrieb auszusiedeln. Der Grund: Damit wäre die Sanierung abzugsfähig bei der Mehrwertsteuer. OB Michael Lang erläuterte, dies sei nicht nötig. Beim Freibad handele es sich um einen Betrieb gewerblicher Art. Deswegen bleibe es unterm Strich bei den Nettokosten von kalkulierten 5,4 Millionen Euro.

SPD-Fraktionschef Alwin Burth relativierte die dennoch hohe Summe: Bei einer Lebensdauer der runderneuerten Anlage von geschätzten 30 Jahren, wären pro Jahr rechnerisch 200 000 Euro fällig. Zudem schlug er eine Kompensation durch höhere Eintrittsgelder vor: „Die haben wir schon länger nicht mehr aktualisiert.“

Geld von Hallenbadförderern?

FW-Fraktionsvorsitzender Otto Lautenschlager kündigte unter dem Applaus seiner Ratskollegen an, sich beim Hallenbad-Förderverein einzusetzen, damit die eigentlich für das (begrabene) neue Lehrschwimmbad eingeplanten Vereinsmittel ins Freibad fließen. „Ich weiß nicht, ob ich dafür geschimpft werde“, sagte er. Aber: Er werde den Mitgliedern Entsprechendes vorschlagen.

Reinhold Meindl (FW) trug als einziger Stadtrat die verabschiedete Entwurfsplanung nicht mit. Ihm fehlte eine Kostendeckelung. Zudem fragte er, wo Einsparungen möglich sind, falls nötig. Zudem forderte er eine Betrachtung der Folgekosten. Inhaltlich kritisierte er, dass der zwischenzeitlich diskutierte Vorschlag einer Abtrennung von Sportlerbecken und Sprungbereich verworfen wurde: „Das bedeutet Stillstand für die nächsten 50 Jahre.“

OB: Korrekturen möglich

Der OB entgegnete: Die Folgekostenberechnung werde vor dem noch ausstehenden Baubeschluss vorgelegt. Außerdem seien beim Wellenbad oder dem Wasserball „noch Korrekturen möglich“.

Laut Lang werde das Baugenehmigungsverfahren bis zum Sommer vorliegen. Zudem sprach er sich für die über zwei Winterhalbjahre gestreckte Sanierung aus, da die Zeit sonst zu kurz sei. Den bekannt maroden Anlagen des Bades traut er dies zu: „Stand heute muss das Freibad noch zwei Saisons aushalten.“ Laut Planungsbüro brächte die Zusammenlegung beider Bauphasen eine Einsparung von rund 100 000 Euro.

Einzelheiten des Sanierungsplans

Laut verabschiedeter Entwurfsplanung tut sich am Freibad Folgendes:

Sport- und Nichtschwimmerbecken erhalten neue Beckenverkleidungen, an den Rändern wegen der besseren Haltbarkeit aus Edelstahl, ansonsten in Form einer neuen Folie.

Im Nichtschwimmerbecken soll es eine Rampe für Badegäste geben, die schlecht zu Fuß unterwegs sind. Neu ist auch eine Breitwellenrutsche mit zusätzlicher Treppe – als Ergebnis einer Befragung von Jugendlichen. Ferner plant das Büro dort mit einer Lagune samt Strömungskanal, einem Wellenball, drei Wasserspeier, sechs Massagedüsen und teilweise mit Handläufen. Der Wasserpilz soll bestehen bleiben, und eine Aktionsfläche – etwa für Wasserball – wäre bei Bedarf abtrennbar.

Größere Veränderungen stehen am Kinderplanschbecken an. Das bestehende sowie der Matschplatz wird mit einer großen Wasserspiellandschaft überbaut. Letztere wird getrennt nach Bedürfnissen verschiedener Altersgruppen (bis sechs Jahre) gestaltet. Den Matschplatz selbst wollen die Planer an den Oflingser Bach verlegen und damit vom restlichen Kinderbereich trennen. Das Wasser dafür darf allerdings nicht dem Bach entnommen werden. Hierzu braucht es Frischwasser.

Bei der Technik geht es im Groben um Anlagen zur Wasseraufbereitung, Außenrohre, die Erneuerung oder Sanierung der Heizungs- und Elektrotechnik.

Nach der letzten von insgesamt zwei Bürgeranhörungen im November 2016 ist die sogenannte Wärmehalle noch einmal überarbeitet worden. Wie Planer Gerhard Richter erklärte, sind dort jetzt 14 Umkleideplätze, 118 Garderobenräume, vier WCs und fünf Duschen vorgesehen. Mit diesem Ausbau will man dem gestiegenen Bedarf Rechnung tragen. Dazu kommt ein Außenaufzug, mehr Platz für Lager und Technik und die Erweiterung des Schwimmmeisterraums.