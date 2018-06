Freibad Stefanshöhe öffnet am Freitag

Die Saison im Freibad Stefanshöhe beginnt am Freitag, 8. Mai, um 7 Uhr. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Sportler, Vielschwimmer, Wasserratten und Sonnenanbeter können dann wieder an sieben Tagen in der Woche bis in den September hinein ihrer Leidenschaft frönen. Die Kasse wird an diesem am Wochenende schon früh geöffnet sein, damit sich Badegäste jederzeit eine Dauer- oder Familienkarte neu ausstellen lassen können. Wer von 2014 eine Einzel-Dauerkarte hat, kann diese am Automaten verlängern. Der Kiosk ist in der Hand einer neuen Pächterin. Nicole Volek-Vogt wird sich mit ihrem Team ums Wohl der Badegäste kümmern (wir berichteten). Geöffnet ist das Freibad Stefanshöhe Montag bis Freitag von 7 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 8.30 bis 20.30 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Der Stadtbus fährt stündlich zum Freibad. Weitere Informationen im Internet unter www.stefanshoehe.de. Foto: Stadt