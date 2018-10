„Frauen gehören einfach ins Haus – und zwar ins Rathaus“

Parteiübergreifend hat sich die Initiative „Bora – Frauen für die Politik“ zum Ziel gesetzt, mehr Frauen in die kommunalen, politischen Gremien zu bringen. Nach Kißlegg, Isny und Leutkirch hat Wangen am Donnerstagabend mit dem Weberzunfthaus die vierte Station gebildet, bei der mit Vortrag, lockeren Gesprächsrunden, Film, Musik und Imbiss einen durchaus auch vergnüglichen Bogen gab. Den rund 80 Besucherinnen, unter die sich auch eine Handvoll Männer mischte, sollte klar gemacht werden: Politik kann Spaß machen und Frauen auch persönlich weiterbringen.

Mit Landrat Harald Sievers war es ein Mann, der die Veranstaltung als „total großartig“ befand. Überzeugte Vorbilder hätten sich hier in Wangen präsentiert, der Abend Esprit versprüht. Und nicht viele gingen nach zweieinhalb Stunden oder mehr mit dem Gefühl nach Hause: Ja, hier gibt es (auch im Publikum) starke Frauen, die die kommunalen Wahlen im kommenden Jahr angehen und etwas bewegen wollen.

Bora steht für die beiden Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg und ein überregionales Netzwerk aktiver Frauen in politischen Ämtern. Eine dieser Frauen ist Gisela Müller, Kreis- und Stadträtin in Ravensburg, die die Initiative vorstellte und gleichzeitig vom geringen Frauenanteil im Landkreis berichtete. „Dabei wissen wir aus der Forschung, dass gemischte Gruppen am effektivsten arbeiten“, sagte Müller. Und weiter: „Ich rede nicht von zehn bis 15 Prozent Frauen. Dazu braucht es mindestens 30 Prozent.“

Der Schlüssel zum Erfolg sei das große Zusammenwirken, resümierte Oberbürgermeister Michael Lang. In der Kommunalpolitik brauche es Sachverstand aus verschiedenen Blickwinkeln: „Deshalb ist auch gut, wenn sie vielfältig ist.“ Was Wangen betreffe, habe sich der Frauenanteil während seiner 17-jährigen Amtszeit sehr wohl verändert. So ist beispielsweise der Frauen-Anteil bei der Zahl von 18 Amtsleitern von null auf heute neun gewachsen, die Zahl der Gemeinderätinnen von drei auf heute neun: „Gelingt es, dass viele Frauen auf den Listen sind, wird ihr Anteil nochmals gewaltig steigen“, glaubt Lang und bat die Frauen, sich zu melden.

Eine, die vor vielen, vielen Jahren an diesem „Soll ich kandidieren?“-Punkt stand, ist Dorothea Maisch, Unternehmerin, Moderatorin, Trainerin, Netzwerkerin und vieles mehr. Sie schilderte ihren Weg, wie sie in die Politik gekommen ist – und auch andere Frauen motivierte und motiviert. In der Tatsache, dass die Gemeinderatsgremien in Baden-Württemberg nur zu 23,9 Prozent mit Frauen besetzt sind und 22 Gemeinderäte im Ländle gänzlich ohne Weiblichkeit auskommen, sieht sie „viel Luft nach oben“: „Tatsächlich kommen wir nur im Schneckentempo voran.“

Sie höre oft, es scheitere an der Zeit oder am Wissen über Politik und politische Vorgänge. Eine gewisse Grundkenntnis sei nicht falsch, sagte Maisch. Es brauche aber auch und vor allem ein Gespür und die Gabe, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen: „Das reicht aus, um sich einzubringen.“ Es müsse auch nicht gleich die große Rede geschwungen werden. Selbst hat sie sich gemeinsam mit ihrer Familie klare Regeln auferlegt. Beispielsweise jene, dass sie dann das Mandat niederlege, wenn es sich wirtschaftlich nachteilig auf ihr Unternehmen auswirke. Oder: „Im Geschäft wird nicht politisch mit Kunden diskutiert.“ Ihr Bild von Männerschuhen und der Frage: Fehlt was? beantwortete Maisch gleich selbst: „Ja, es fehlt was“. Abschließend sagte Maisch: „Frauen gehören einfach ins Haus – und zwar ins Rathaus.“

Maisch gehörte schließlich neben den Wangener Gemeinderätinnen Patricia Thiermann-Haase, Ingrid Detzel, Ursula Loss, Jugendgemeinderätin Aaliyah Fejza, Britta Wagner (Gemeinderätin Kressbronn) und Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Petra Krebs zu jenen sieben Frauen, die sich mit Moderatorin und Schauspielerin Jutta Klawuhn in zwei Runden auf durchaus auch heitere Gespräche, Fragen und Antworten einließen. Dass auch ein Baby im Gemeinderat kein Hindernis ist, kam dabei ebenso zur Sprache wie die Mädchenüberzahl im Wangener Jugendgemeinderat oder den „Mut zur Lücke“, den Ingrid Detzel und Britta Wagner getreu dem Motto „Man kann nicht alles wissen oder tun“ propagierten.

Wagner informierte auch darüber, dass anfallende Kosten für die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen während Gemeinderatssitzungen laut Gemeindeordnung übernommen werden können – und eben kein Hinderungsgrund sind. Die „Angst“ oder Sorge, einer Partei beitreten zu müssen, nahmen alle Wangener Politikerinnen ihren Geschlechtsgenossinnen: Auf allen Listen kann auch ohne Parteibuch kandidiert werden. Die ihrer Meinung nach wichtigste Eigenschaft einer Politikerin benannte Petra Krebs auf Schwäbisch: „Man muss d‘ Leid“ mege und muss au mit dene schwätze.“

Die Fragen aus dem Publikum bezogen sich schließlich auf die Zahl der Sitzungen (Loss: „16 bis 19 Sitzungen pro Jahr“; Sievers: „Der Kreistag trifft sich sechsmal im Jahr“), arbeitsrechtliche Hintergründe (Krebs: „Arbeitgeber sind verpflichtet, Sie freizustellen, aber nicht bei Lohnfortzahlung.“) oder die Erfahrungen zur persönlichen Einordnung der eigenen Person mit den Parteien in Bund oder Land (Wagner: „Habe nicht den Eindruck, dass ich Spießruten laufen muss.“, Thiermann-Haase: „Ich sage den Leuten, in der Bundespolitik kann ich nichts bewegen und versuche, ihnen zu vermitteln: Wir sind jetzt in Wangen.“). Lob bekam die Bora-Initiative auch von der Ersten Landesbeamtin im Landkreis. Auch nach knapp zwei Jahren gelänge es, die politische Neutralität über alle Parteigrenzen hinweg zu wahren, sagte Eva-Maria Meschenmoser.

Das „Wangener Bora-Team“ mit Ingrid Detzel, Patricia Thiermann-Haase, Roswitha Geyer-Fäßler und Doris Zodel zeigte sich in jedem Fall recht zufrieden mit der hohen Resonanz und dem Ablauf des Abends. Oder, wie Geyer-Fäßler es sagte: „Ich bin einfach begeistert von allen Frauen, die da sind.“ Für die musikalische Umrahmung sorgten Lothar Kraft und Stefan Sigg.