Frau randaliert in Wohnhaus

Eine 21-jährige Frau musste am Sonntag gegen 2.15 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie betrunken und unter Drogeneinfluss in einem Mehrfamilienhaus randaliert hatte. Die junge Frau schlug laut Polizeibericht gegen Wohnungstüren und schrie herum, sodass Anwohner schließlich die Polizei alarmierten. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau die Beamten und griff diese an. Ein Richter ordnete den Gewahrsam bis zum Morgen des folgenden Tages an. Nachdem die 21-Jährige auch in der Arrestzelle weiter randalierte, wurde sie zum Eigenschutz mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik eingeliefert.