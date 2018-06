Frau fährt auf A 96 in Mittelleitplanke

Eine verletzte Frau und wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der A 96, Höhe Behelfsausfahrt Neuravensburg ereignete. Dies teilt die Polizei mit.

Am Samstag gegen 15.15 Uhr fuhr demnach eine 48-jährige Frau auf der A 96 in Fahrtrichtung München. Kurz vor der Behelfsausfahrt Neuravensburg schloss sie auf einen auf der rechten Fahrspur langsamer fahrenden Pkw auf. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, bremste sie ihren Pkw stark ab, wich nach links aus, kam ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzleitplanke.

Die Fahrerin wurde hierbei verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Am Pkw entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3500 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und zur Reinigung der Fahrbahn war die linke Spur der A 96 bis etwa 17 Uhr gesperrt.