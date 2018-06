Frühlingserwachen im Garten der Begegnung

Hinter der evangelischen Stadtkirche in Wangen versteckt sich der Garten der Begegnung. Er wird liebevoll gepflegt von einem kleinen Gartenteam, das zu einem gemeinsamen Frühlingserwachen eingeladen hatte. Gekommen sind laut Pressemitteilung am sonnigen Maisamstag die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde, Helfer aus der Gemeinde und Flüchtlinge aus der Stadt Wangen.

Gemeinsam wurden neue Pflanzen gesetzt, unter anderem drei Weinpflanzen, und ein großer Gartentisch gebaut, der durch zwei selbstgebaute Bänke ergänzt wird. Es sei ein gemeinschaftliches Arbeiten mit intensivem Austausch untereinander gewesen, heißt es. Die Einladung zum Pflanzentausch an die Wangener seien von einigen Familien gut angenommen worden und es hätten Pflanzen aus dem Garten der Begegnung in die Wangener Gärten gefunden. Zum Abschluss wurde an den neugebauten Gartenmöbeln gemeinsam gegessen. Der Garten der Begegnung kann jederzeit besucht werden.