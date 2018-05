Der Fockbeker Gospel- und Moritatenchor (FoGoMo) aus Schleswig-Holstein tritt am Freitag, 10. Mai, in der Pfarrkirche St. Martin in Eglofs auf. Außerdem gibt er am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr ein Konzert in der evangelischen Stadtkirche Wangen.

Der FoGoMo wurde 1988 gegründet und wird vom Kantor und Liedermacher Stefan Schauer geleitet. Wie die evangelische Kirchengemeinde mitteilt, gehören zum Repertoire des Chors traditionelle, aber auch moderne Gospels sowie Moritaten. Außerdem hat FoGoMo in den vergangenen Jahren bekannte Werke wie „Missa in Jazz“ von Peter Schindler, „Celebrate“ von Tore W. Aas, „Shout all over God’s heaven“ von Martin Alfsen und die „Ethno – Mass for Peace“ von Lorenz Maierhofer aufgeführt.