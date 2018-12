Flohmarkt-Team des ASV Wangen überreicht Scheck an „Herz und Gemüt“

Das Flohmarkt-Team des ASV Wangen hat einen Scheck in Höhe von 1500 Euro an die Seniorenbegleitung Stadt Wangen im Allgäu Aktion „Herz und Gemüt“ überreicht. Diese wollen im kommenden Jahr eine Gruppe für demenzkranke Personen anbieten, heißt es in einer Mitteilung. Der Spendenbetrag kam laut Mitteilung auch in diesem Jahr wieder durch den Verkauf der Sachspenden zusammen, die das Flohmarkt-Team an ihrem Stand auf dem ASV-Flohmarkt verkauft hat. Foto: ASV Wangen