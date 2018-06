Flüchtlingssozialarbeit: OB Lang kritisiert Kreislösung

Dass es bei der Betreuung von Flüchtlingen nicht nur um Mitmenschlichkeit oder Integration, sondern schlichtweg auch ums Geld geht, wurde in der jüngsten Sitzung des Wangener Gemeinderats deutlich. Konkret ging es um die Frage: Wie lange soll der Landkreis, beziehungsweise der Staat, die Finanzierung der Sozialarbeit sicherstellen? Nach Ansicht der Verwaltung ist die vom Kreis vorgeschlagene Dauer von 18 Monaten zu kurz.

Ein entsprechendes Eckpunktepapier hatte der Kreistag im vergangenen Sommer beschlossen. Dieses Schriftstück regelt nicht nur den Personalschlüssel bei der Flüchtlingssozialarbeit auf 1:110, sondern auch, wie diese vergütet wird. Die Stadt Wangen, die die Sozialarbeit vom Landkreis seit Ende 2015 als Träger übernommen hat, wird dafür laut dem Papier bis Ende Juni 2017 beauftragt. Außerdem stellt der Landkreis die Betreuung der Flüchtlinge bis zu einer Dauer von anderthalb Jahren nach der ersten Unterbringung hier sicher (die SZ berichtete).

„Ich bin über die Lösung des Kreises nicht sehr glücklich“, sagte Wangens OB Michael Lang, nachdem Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch im Rat einen Überblick über die Flüchtlingssituation in der Allgäustadt gegeben hatte. „Es gibt eine große Anzahl an Flüchtlingen, die länger brauchen, um hier zurecht zu kommen.“ Diese Sicht bestätigte Siegfried Spangenberg (GOL) und berichtete aus der jüngsten Sitzung des Kreis-Sozialausschusses: „Wir haben weitaus länger als 18 Monate mit den Flüchtlingen zu tun, das wird so auch in anderen Kommunen des Landkreises gesehen.“

„Solidarpakt soll weitergehen“

Gerhard Lang, SPD-Stadtrat und ebenfalls in der betreffenden Ausschusssitzung dabei, verwies auf die hundert Stellen, die der Landkreis für die Flüchtlingsarbeit geschaffen habe: „Der Solidarpakt zwischen Kreis und Kommunen soll weitergehen, der Landkreis wird seiner Verantwortung nachkommen.“ Auch CDU-Fraktionschef Paul Müller nahm den Landkreis etwas in Schutz: „Der Kreis fährt hier eben auf Sicht.“

Was den Wangener Rathauschef nicht davon abhielt, das Anliegen der Stadt zu präzisieren. „Die Flüchtlingssozialarbeit ist eine ureigene Aufgabe des Kreises“, so Michael Lang. „Die vorgeschlagene Dauer von 18 Monaten ist im Sinne des Solidarpakts nicht fair.“ Die Stadt, die ebenfalls Leute für drei Jahre angestellt habe, würde dafür bestraft werden, wenn es bei der genannten Zeitspanne bliebe. „Das Risiko ist vom Kreis auf die Kommune verlagert worden“, sagte Oberbürgermeister Michael Lang. Und: „Wir sind davon ausgegangen, dass der Landkreis die Kosten übernimmt, und nicht nur für eine gewisse Frist.“ Laut Kurt Kiedaisch habe der Landkreis ursprünglich sogar „noch viel spitzer als mit den 18 Monaten abrechnen“ wollen.

Der Ordnungsamtsleiter war es auch, der in seinem Vortrag auch mögliche Folgen des Familiennachzugs skizzierte. Demnach liefen bei der Stadt derzeit Visa-Anträge für rund 50 Personen. „Deshalb halten wir auch das Alte Spital als Unterkunft weiter vor“, so Kurt Kiedaisch. Im September waren die darin lebenden Flüchtlingsfamilien in die Gemeinschaftsunterkunft am Herzmannser Weg umgezogen, worauf der Kreis als Mieter die Räumlichkeiten aufgegeben hatte.

In puncto Eckpunktepapier – dieses steht unter dem Vorbehalt, dass der Landkreis die anfallenden Kosten mit dem Land abrechnen kann – will die Stadt mit der Kreisverwaltung eine neue Vereinbarung abschließen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Eckpunkte zur Flüchtlingssozialarbeit auch Thema bei der Kreistagssitzung Mitte Dezember sein sollen.