Flüchtlinge: Familie Klotz geht voran

Seit gut einer Woche leben die ersten Flüchtlinge in der Ortschaft Niederwangen. Wohnraum haben sie bei Ortschaftsrat Andreas Klotz und seiner Familie gefunden. „Es ist unser aller Aufgabe“, sagte Klotz in der Ortschaftsratssitzung, appellierte an andere Niederwangener Bürger, Wohnungen zur Verfügung zu stellen und erläuterte Abläufe und Vorgehensweisen.

Zwei Erwachsene, zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren – so sieht sie aus, die syrische-kurdische Familie, die seit vergangener Woche Mieter von Klotz‘ Wohnung ist. „Wer einzieht, das hat man selbst in der Hand. Das wird einem nicht zugewiesen“, erklärte Andreas Klotz bei der Ortschaftsratssitzung in Niederwangen.

Ein erster Bewerber kam für ihn und seine Familie nicht in Frage. Beim zweiten „passte die Chemie“. Trotz Sprachbarrieren funktioniert das Zusammenleben: „Teilweise unterhalten wir uns mit Händen und Füßen.“

Klotz „Mieter“ ist das Jobcenter: „Miete und Nebenkosten werden von dort bezahlt.“ Der Ortschaftsrat verschwieg nicht den Aufwand, der mit der Vermietung verbunden ist: „Zumindest in der Anfangszeit braucht es Unterstützung bei Behördengängen und anderem. Die Flüchtlinge sind auf Hilfe angewiesen, auch wenn es nur um die Anmeldung zum Deutschkurs geht.“

Dennoch sehe er die neuen Mieter als Bereicherung, wenn man sich auf sie einlasse: „Es ist eine Win-win-Situation. Man erfährt viel Neues, Interessantes, Spannendes.“

Wichtig sei es, dass auch die Verwaltung ihren Beitrag leiste und der syrische Familienvater beispielsweise im Bauhof eine Aufgabe auf Geringlohnbasis erhalte, sobald seine Deutschkenntnisse dies zuließen. Klotz: „Er hat einen grünen Daumen und braucht eine Aufgabe.“

Die Anfrage von Ortschaftsrätin Katrin Kempter, ob auch privat untergebrachte Flüchtlinge aus das von der Stadt geforderte Kontingent angerechnet werden, konnte Ortsvorsteher Berthold Riether bejahen. In Niederwangen sollen nach dem derzeitigen Verteilerschlüssel 16 anerkannte Flüchtlinge eine neue Heimat finden. Für vier Menschen ist bereits jetzt gesorgt.