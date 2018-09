„Es war eine meiner emotionalsten Zieleinfahrten in dieser Saison“, sagte der Wangener Fidel Leib nach dem siebten von neun Rennen der VLN-Langstreckenmeisterschaft. Er war Schlussfahrer im Identica-Mercedes-AMG GT4 der Klasse SP10 auf dem Nürburgring. Nur ein Sieg vor der BMW-Konkurrenz mit Yannick Mettler und Heiko Eichenberg konnte Stefan Karg, Moritz Oberheim und Fidel Leib vom derzeit auf Rang zwei platzierten Black-Falcon-Team weiter auf Titelkurs halten.

Nach dem Qualifying von Startplatz zwei ins Rennen gehend kam Stefan Karg auf dem Nürburgring am BMW-Team zunächst vorbei, musste die Konkurrenz nach etwa 40 Minuten wieder an sich vorbeiziehen lassen. Nach dem Wechsel auf Moritz Oberheim arbeitete sich dieser wieder auf die Leader-Position vor und gab nach etwa drei Stunden an Fidel Leib ab. „Ich konnte die Spitze halten“, freute sich der 30-Jährige, der erst jüngst von 2018 als seiner bislang besten Saison sprach.

Für die beiden noch ausstehenden Rennen am 6. und 20. Oktober gibt es laut Leib nun nur eine Devise: „Siegen!“. Denn: „Nur wenn wir beide Rennen gewinnen, haben wir den Meistertitel unabhängig davon, was der Gegner macht, selbst in der Hand.“